Sa mère biologique retrouvée 26 ans plus tard

Une lettre lancée comme une bouteille à la mer en raison de la pandémie a permis à une fille et à sa maman biologique de se retrouver «par miracle» après 26 ans, malgré les 12 100 km qui les séparent.

«Au début, j’ai eu vraiment peur et je croyais que c’était une arnaque. Mais non, je retrouve finalement ma mère à l’âge de 26 ans. C’est un miracle ce qui m’arrive. Je n’en reviens toujours pas», lance Jade Fournier, sourire aux lèvres.

Photo courtoisie, Jade Fournier

Mme Fournier a été adoptée par des parents québécois à l’âge de six mois. Depuis, elle n’a plus jamais remis les pieds dans son pays d'origine : Taïwan.

Photo courtoisie

À l’été dernier, elle a reçu un coup de téléphone qui a changé complètement sa vie. Le Secrétariat à l'adoption internationale (SAI) a informé la Montréalaise que sa mère tentait de la retrouver.

L’URGENCE DE LA PANDÉMIE

«Ils m’ont dit qu’elle voulait me parler pour voir si j’allais bien avec la pandémie. J’ai pris du temps pour y penser. On m’a lu sa lettre au téléphone. Je l’ai relue avec mes parents ici. Tout le monde pleurait et était content pour moi», relate Jade Fournier.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Dès la première lettre, elle m’a dit qu’elle ne m’a jamais oublié et qu’elle pense toujours à moi, poursuit-elle. C’est vraiment l’élément qui a fait en sorte que j’ai voulu communiquer avec elle.»

Sa mère biologique a d’abord contacté l’agence d’adoption où elle avait placé sa fille, il y a 26 ans. Le SAI a ensuite joué le rôle d’intermédiaire entre l’agence à Taïwan et la jeune femme au Québec. Le Secrétariat traduit aussi les lettres du mandarin vers l’anglais et vice-versa.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«J’ai jamais osé lui écrire. J’étais convaincu qu’elle avait refait sa vie et qu’elle ne voudrait pas me donner de nouvelles. Mais j’ai appris qu’elle a d’autres enfants et qu’elle leur a parlé de moi. Ils m’ont même demandé dans une lettre s’ils pouvaient m’appeler grande soeur», confie Jade Fournier.

LA GRANDE RENCONTRE

La Québécoise et sa mère biologique correspondent désormais, mais elles rêvent surtout de se retrouver. Le conjoint de Jade Fournier et ses amis lui ont même lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe pour préparer cette grande aventure.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Il y a beaucoup de coûts associés à ce voyage. Je vais avoir besoin d’un interprète parce que je ne parle pas mandarin. Les billets d’avion sont très chers aussi. Je prévois aussi un budget pour du soutien psychologique avant et après les retrouvailles», détaille-t-elle.

Mme Fournier précise aussi que les retrouvailles en Asie avec sa famille biologique auront lieu lorsque la situation sanitaire lui permettra de voyager.

«J’ai vraiment besoin de voir ma famille biologique et l’orphelinat où j’ai grandi. J’ai tellement de questions et j’ai besoin de réponses. Je veux surtout remercier tous ces gens. Ce voyage va me permettre de rassembler tous les morceaux d’un casse-tête que j’essaie de mettre ensemble», conclut la jeune femme.