Une chanson pour le mois de l’autisme

Après avoir composé une chanson pour le Club des petits déjeuners et pour Moisson Québec, le collectif Luminol récidive en s’associant avec la Fondation de l’autisme de Québec.

Une nouvelle chanson intitulée Le métronome a été lancée avec pour objectif d’amasser des fonds pour cette fondation durant le mois de l’autisme.

Lorsque Frédéric Desjardins, un enseignant en français, a eu l’idée d’écrire cette chanson, c’était dans un seul et unique but de rendre hommage aux jeunes autistes.

« Des élèves qui sont atteints du syndrome d’Asperger sont, depuis plusieurs années, intégrés dans les classes de l’École secondaire Le Sommet où j’enseigne. Je suis quelqu’un qui aime la diversité et j’ai beaucoup de plaisir avec eux. J’aime leur univers. Ils amènent un autre regard sur la vie et j’ai eu envie de leur rendre hommage avec une chanson », a-t-il raconté, lors d’un entretien.

Les paroles de la chanson Le métronome ont été inspirées par un de ses anciens élèves, passionné par l’astronomie.

Frédéric Desjardins a enregistré une première version de la chanson qu’il a fait entendre à Richard Marcoux, président de la Fondation de l’autisme de Québec. Il l’a aimée, et le projet qu’elle soit utilisée pour amasser des fonds a pris forme.

Notoriété

Richard Marcoux l’a ensuite mis en contact avec le pianiste et réalisateur Marco Tessier et ils ont enregistré une nouvelle version ensemble.

« Je voulais qu’elle soit chantée par quelqu’un qui a de la notoriété. J’aime beaucoup Christian Marc Gendron. Je lui ai écrit et il a accepté », a raconté Frédéric Desjardins, qui a remanié son texte avec le parolier Marc Chabot.

Le président de la Fondation de l’autisme de Québec joue même une ligne de guitare sur la version finale de la chanson.

Une campagne de sociofinancement a été lancée pour financer le projet. Un vidéo-clip avec le jeune Laurent Saucier, un jeune autiste que l’on peut voir dans la série Autiste, bientôt majeur, a été tourné.

On peut acheter la chanson et contribuer à la campagne de financement par le site lemetronome.ca. Il est aussi possible de faire un don à la Fondation de l’autisme de Québec ou faire l’acquisition d’une affiche à édition limitée de l’illustrateur Joël Bissonnette.