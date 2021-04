COVID-19: la situation demeure critique en Outaouais

Les autorités sanitaires de l’Outaouais estiment que la situation de la COVID-19 est encore loin d’être sous contrôle, et ce, malgré la prolongation des mesures spéciales dans la région et la fermeture de la frontière entre le Québec et l’Ontario.

Jusqu’à 17 % de toutes les hospitalisations recensées au Québec la semaine dernière se trouvaient en Outaouais. Qui plus est, le taux de positivité des tests de dépistage de 10,9 % était le plus élevé de toutes les régions, loin devant la moyenne provinciale. Puis, pas moins de 85 % de ces tests positifs avaient comme souche un variant.

«La situation s’est quelque peu améliorée, mais les chiffres demeurent très élevés», a statué la directrice par intérim de la santé publique en Outaouais, la Dre Brigitte Pinard, en faisant référence à la moyenne quotidienne de 135 nouveaux cas, ainsi qu’aux 86 éclosions actives dans la région.

Transferts de patients

Le transfert de cinq patients atteints de COVID-19 au cours du week-end, de l’Outaouais vers des hôpitaux des Laurentides, en raison du manque de lits à l’Hôpital de Hull, à Gatineau, est aussi revenu à l’avant-plan lors de la conférence de presse des autorités, mercredi.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) devait augmenter la capacité du centre désigné COVID-19 à 80 lits, mais la hausse du nombre de personnes nécessitant des soins critiques durant cette troisième vague aura forcé un changement de plan, a-t-il été expliqué aux journalistes.

«Nous avons connu vendredi une augmentation rapide du nombre d’hospitalisations, si bien que tous nos lits étaient occupés en moins de quelques heures. [Ces transferts] ne sont pas souhaitables, mais il a fallu faire de la place pour se donner une marge de manœuvre à court terme», a précisé la présidente-directrice générale adjointe du CISSSO, France Dumont, en pointant qu’un patient avait été rapatrié dans la région depuis cette date.

Opérations reportées

Cette pression constante sur le réseau de la santé en Outaouais fait en sorte que 1126 interventions chirurgicales jugées non essentielles ont été reportées depuis le 21 mars.

Dans cette optique, le CISSSO a complètement fermé le bloc opératoire de l’Hôpital de Papineau – situé dans le secteur Buckingham, à Gatineau -, de même que partiellement celui de Gatineau, pour rapatrier des ressources à l’Hôpital de Hull.

Les données disponibles mercredi montraient 101 nouveaux cas de COVID-19 en Outaouais pour un total de 967 cas actifs dans la région. De ce nombre, 58 personnes étaient hospitalisées, dont 21 en soins critiques, y compris six aux soins intensifs.