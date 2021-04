Drummondville: trois employés d’Olymel électrocutés

Trois employés de l’usine Olymel de Drummondville, dans le Centre-du-Québec, ont été blessés par électrocution, dans la nuit de mardi à mercredi.

L'incendie s’est déclaré vers 1 h 30 dans l’usine située sur la rue Rocheleau, près de la rue Kunz, mais les pompiers l’ont vite maîtrisé.

Les trois employés, dont un a été blessé gravement, ont été transportés en centre hospitalier.

Il n’y a aucun danger pour leur vie, a indiqué Béatrice Dorsainville porte-parole pour la Sûreté du Québec (SQ), en précisant que l’usine a été évacuée par mesure de précaution.

Des enquêteurs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESSST) étaient sur place pour prendre en charge le dossier de cet accident de travail, dont on ignore pour l’heure la cause et les circonstances exactes.