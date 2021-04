Elizabeth II se dit «profondément touchée» par les messages reçus après la mort du prince Philip

La reine Elizabeth II s’est dite mercredi « profondément touchée » par les messages de sympathie reçus après le décès le 9 avril de son époux, le prince Philip.

« Ma famille et moi tenons à vous remercier tous pour le soutien et la gentillesse qui nous ont été témoignés ces derniers jours. Nous avons été profondément touchés, et on continue de nous rappeler que Philip a eu un impact extraordinaire sur d’innombrables personnes tout au long de sa vie », a écrit la reine dans un message signé Elizabeth R. et transmis par le palais de Buckingham à l’occasion de son 95e anniversaire.

