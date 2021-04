«J’en ai des frissons» - Antoine Roussel

Les Canucks de Vancouver ont surpris tout le monde à leur retour au jeu, après avoir suivi le protocole de la COVID-19 de la LNH, ces derniers jours, en battant les Maple Leafs de Toronto à deux occasions.

Et ces deux victoires ont eu tout un effet dans le vestiaire de l'équipe, admet l'attaquant Antoine Roussel.

«J'en ai des frissons, a-t-il dit mercredi soir, lors de l'émission JiC. Je me dis que c'est possible. Et je le répète aux gars depuis le début, c'est possible de revenir dans cette course aux séries.»

«C'est sûr que les équipes qui sont devant nous comme le Canadien, elles contrôlent leur destin, mais nous aussi avec les victoires qu'on peut aller chercher. C'est ça qui est excitant.»

Cela dit, Roussel s'est blessé lors du dernier match et il ratera les prochaines rencontres, ce qui le déçoit au plus haut point.

«Tu veux faire partie de ces poussées-là, donc c'est un peu décevant pour moi, mais de voir l'équipe avoir du succès comme ça, c'est excitant, a-t-il dit. On espère devenir Cendrillon.»