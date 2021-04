Les Francos et le Festival de Jazz reportés à septembre

Pour une deuxième année consécutive, la place des Festivals sera privée des Francos et du Festival de Jazz en début d’été. L’Équipe Spectra a annoncé ce matin que les deux festivals seraient plutôt présentés au mois de septembre, en espérant que les choses se soient améliorées en ce qui concerne la crise pandémique.

Si tout va bien, les Francos de Montréal se tiendront maintenant du 9 au 12 septembre, toujours sur la place des Festivals. Le Festival international de Jazz de Montréal aura lieu après, du 15 au 19 septembre.

Du Jazz à Montréal en septembre !🎷 Afin de profiter de nos festivals de façon un peu plus «normale», nous annonçons... Publiée par Festival International de Jazz de Montréal sur Mercredi 21 avril 2021

«On a hâte de voir les micros se brancher, les lumières s'allumer sur les scènes, les musiciens et les musiciennes jouer, les chanteurs et chanteuses chanter. On a hâte de remettre de la musique dans le Quartier des spectacles et, surtout, on a hâte de voir les grands sourires du public!» a déclaré par communiqué Laurent Saulnier, vice-président de la programmation, événements culturels et festivals de L’Équipe Spectra.

Des Francos pour terminer l'été en beauté !💚 Afin de profiter de nos festivals au maximum, on vous annonce aujourd'hui... Publiée par Francos de Montréal sur Mercredi 21 avril 2021

«Bien entendu, nous suivrons l'évolution de la situation sanitaire de près et la présentation de nos deux festivals se fera dans le respect des consignes et recommandations émises par la Santé publique, afin d'assurer la sécurité des festivaliers, des artistes et des employés», a-t-il ajouté.

L’organisation dit travailler à l’élaboration d’une programmation numérique et extérieure «si la situation le permet».

