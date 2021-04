L’exposition Imagine Picasso à Québec dès juin

L'univers de Picasso habitera Québec cet été. En plus de l’exposition rétrospective Figures qui se tiendra au Musée national des beaux-arts, on pourra poser un autre regard sur l’œuvre d’un des plus grands peintres du 20e siècle grâce à Imagine Picasso, exposition immersive qui s’installera au Centre des congrès dès la mi-juin.

L’exposition multimédia permettra d’explorer les fins détails d’environ 200 œuvres du célèbre peintre espagnol, qui seront projetées sur les murs, le sol et des origamis érigés sur une superficie de 25 000 pieds carré, permettant ainsi aux visiteurs de redécouvrir son oeuvre sous une tout autre facette.

Véritable spectacle visuel et sonore, Imagine Picasso a été conçue à Lyon par Annabelle Mauger et Julien Baron, en collaboration avec l’architecte de renommée mondiale Rudy Ricciotti et l’historienne de l’art Androula Michael. Elle est présentée en exclusivité nord-américaine.

Photo courtoisie Lisa Ricciotti

L’an dernier, Imagine Van Gogh, présentée dans la même formule d’exposition immersive, avait fait courir 75 000 personnes dans la capitale «en temps de pandémie», illustre le producteur Paul Dupont-Hébert.

Heureux hasard

Il s’agit d’un heureux hasard si le MNBAQ avait déjà à son agenda dès le 10 juin l’exposition Figures, qui celle-ci mettra en valeur 77 œuvres originales du maître catalan, en même temps qu’Imagine Picasso les revisitera au moyen de la technologie.

Photo courtoisie Lisa Ricciotti

«C’est unique au monde de retrouver du Picasso à deux endroits, dans la même ville. Je pense que c’est once in a lifetime!» s’extasie Paul Dupont-Hébert à l’autre bout du fil au sujet de ces événements tous deux exceptionnels.

«Je suis convaincu que le MNBAQ avait réglé cette venue artistique il y a un bon moment, ajoute-t-il. Et nous, c’est une coïncidence que les créateurs de Van Gogh aient créé Picasso et que l’exposition se rende disponible à Québec comme première nord-américaine, en même temps.»

Le producteur confie d’ailleurs travailler en étroite collaboration non seulement avec le Musée national des beaux-arts, mais aussi avec le Musée de la civilisation, pour permettre l’achat d’un billet commun qui donnerait accès à leurs grandes expositions estivales respectives.

«C’était essentiel pour nous que le MNBAQ approuve qu’on fasse une exposition immersive sur Picasso. Ils ont quand même les œuvres originales. On voulait être sûr qu’on était complémentaire à eux, et la Fondation Picasso était aussi d’accord qu’on fasse cet événement unique.»

Le producteur attend l’approbation de la Santé publique pour annoncer les dates officielles de l'exposition. L’installation nécessitera ensuite un mois de travail entre les murs du Centre des congrès.

Les billets seront mis en vente sous peu sur le site imagine-picasso.ca.