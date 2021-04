Plus d’options de numéros pour les joueurs de la NFL

La NFL aurait approuvé un changement à son règlement pour les chandails qui permettra à des joueurs évoluant à certaines positions d’arborer de nouveaux numéros.

Selon ce qu’a rapporté le réseau ESPN, mercredi, les numéros disponibles pour les joueurs des différentes positions lors de la saison 2021 seront déterminés ainsi : de 1 à 19 pour les quarts-arrière et les botteurs de dégagement et de précision; de 1 à 49 et de 80 à 89 pour les porteurs de ballon, les receveurs éloignés et les ailiers rapprochés; de 1 à 49 pour les demis défensifs; de 1 à 59 et de 90 à 99 pour les secondeurs; de 50 à 79 pour les joueurs de ligne offensive; de 50 à 79 et de 90 à 99 pour les joueurs de ligne défensive.

Les Chiefs de Kansas City avaient proposé un changement au règlement sur les chandails la saison dernière après avoir fait face à certains problèmes en faisant appel à des joueurs de la formation d’entraînement. Certains d’entre eux se sont même fait attribuer des numéros que l’organisation avait déjà retirés.