Service de garde: des éducateurs qualifiés pour s’occuper de nos enfants, svp

Messieurs Lacombe et Legault,

Nos services de garde sont-ils devenus un tremplin pour travailler sans qualification en service de garde au Québec ?

Du personnel éducateur non qualifié s’infiltre de plus en plus dans nos services de garde sur votre invitation. Avec eux, les enfants sont sous surveillance et font des activités, mais ce n’est qu’une petite partie des responsabilités du personnel éducateur qualifié. Aimer les enfants et en avoir n’est pas suffisant pour devenir un professionnel de la petite enfance et assurer des services éducatifs de qualité.

La formation collégiale

Ce qui distingue le personnel éducateur qualifié du personnel éducateur non qualifié est la formation de trois ans au cégep. Pendant trois ans, les étudiants en Techniques d’éducation à l’enfance (TÉE) doivent développer 22 compétences spécifiques reliées à la psychologie, l’intervention, la stimulation du langage, l’autonomie, l’inclusion, les intentions éducatives, etc.

Le personnel éducateur doit aussi maîtriser et appliquer le programme éducatif des services de garde à l’enfance du Québec. Leurs actions et interventions sont guidées par un code d’éthique, par des valeurs éducatives, par des connaissances théoriques et pratiques, et sont encadrées par la loi et le règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance.

Habituellement, les CPE et garderies doivent avoir un ratio de personnel éducateur qualifié de 2/3, donc sur trois groupes d’enfants, deux groupes auront la chance d’avoir du personnel éducateur qualifié par la réussite de trois ans d’études supérieures au cégep.

Pour le dernier groupe, si les enfants sont chanceux, ils auront un membre du personnel éducateur qui a une AEC (attestation d’études collégiales de 13 mois d’études qui contient 16 des 22 compétences du DEC apprises en mode intensif).

Sinon, ils auront quelqu’un qui, avec les meilleures intentions du monde, tentera de son mieux d’assurer la sécurité et de faire des activités, sans toutefois posséder les savoirs théoriques et pratiques obtenus au DEC.

Diminution des ratios

Avec la pandémie, vous avez diminué le ratio de personnel éducateur qualifié à 1/3 par manque de personnel qualifié, mais vous annoncez maintenant que vous prolongez cette permission pour neuf mois après la fin de l’urgence sanitaire (ce qui n’arrivera pas demain !).

Puis pour l’année qui suivra, les services de garde auront un ratio de 1/2 membre du personnel éducateur qualifié. Vous orientez vos décisions pour favoriser les AEC dans le futur, au lieu de viser le 3/3 de personnel éducateur qualifié titulaire d’un groupe.

Diminuer la qualité des services éducatifs à l’enfance n’est pas une solution acceptable. Ne pas avoir du personnel éducateur qualifié pour un groupe d’enfants est l’équivalent de se faire opérer par quelqu’un qui a seulement un cours de premiers soins, ou quelqu’un qui a terminé seulement 70 % de son diplôme. Permettriez-vous à cette personne d’opérer votre enfant ?

Par souci de bienveillance envers les enfants, vous pourriez faire un choix bien différent, avec des orientations qui leur assureraient des services de garde éducatifs de qualité. Montrez-nous que la petite enfance est toujours une priorité au Québec.

Photo Martin Alarie

Danielle Combes

Enseignante en Techniques d’éducation à l’enfance Mirabel