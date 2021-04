Tournoi de Barcelone: autre choc entre Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov à prévoir

Le Québécois Félix Auger-Aliassime retrouvera son ami et compatriote Denis Shapovalov dans le cadre d’un duel sur terre battue en Espagne, cette semaine.

Effectivement, la 20e raquette du circuit de l’ATP a eu besoin de trois manches pour venir à bout de l’Italien Lorenzo Musetti au deuxième tour du tournoi de Barcelone, mercredi, l’emportant 4-6, 6-3 et 6-0. Du même coup, il s’est assuré d’affronter Shapovalov pour la cinquième fois de sa carrière chez les professionnels.

Le gagnant s’est imposé en 2 h 05 min contre le 87e joueur mondial, qui avait reçu une invitation des organisateurs.

Ayant bénéficié d’un laissez-passer pour la ronde des 32, Auger-Aliassime a commis les quatre doubles fautes de la rencontre et a concédé deux fois son service. Cependant, il a également eu du succès en retour, réalisant cinq bris en 12 balles de bris. Il a empoché 58% des points disputés, soit 92 sur une possibilité de 159.

Jusqu’ici, Auger-Aliassime et Shapovalov ont divisé les honneurs de leurs quatre confrontations. La plus récente s’est soldée à l’avantage du premier, qui a gagné 7-5, 7-5 et 6-3 dans un duel de troisième tour aux Internationaux d’Australie cette année.