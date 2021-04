Un concours de design pour réaménager la rue Notre-Dame à Lachine

La Ville de Montréal et l’arrondissement de Lachine lancent un concours de design dans l’optique du réaménagement complet de la rue Notre-Dame, qui sera réalisé dans un horizon de cinq ans.

«La rue Notre-Dame était une rue principale très animée à l'époque où les industries de Lachine-Est, juste à côté, employaient des milliers de travailleurs qui y déambulaient régulièrement. Avec le déclin de ces industries, elle a aussi connu un déclin», a rappelé la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Pour elle, la transformation de la rue lui permettra de retrouver une place dans la vie quotidienne des résidents de son arrondissement. Le concours invite des designers à proposer une nouvelle identité pour la rue, dans sa portion commerciale, notamment avec des aménagements «inclusifs et conviviaux».

«En incluant [les designers] dès les premières étapes de planification, on s’assure de stimuler la mise en place de solutions innovantes pour rendre cette artère plus accessible, plus résiliente sur le plan environnemental, et mieux adapté aux nouvelles réalités du commerce de détail, a pour sa part déclaré Luc Rabouin, membre de l’exécutif de la Ville de Montréal.

Les résultats du concours serviront à la création d’un «cahier des possibles» qui balisera les discussions lors de concertations avec les acteurs du milieu, en vue du réaménagement de la rue. Des séances de consultation se tiendront également dès le mois de juillet.

Par ailleurs, Hydro-Québec a également annoncé qu’elle agrandirait son poste de transformation à Lachine afin de répondre aux besoins futurs en électricité de l’arrondissement.

«Hydro-Québec est heureuse de contribuer au rayonnement de la future rue Notre-Dame, une artère commerciale importante à Lachine», a ajouté Julie Boucher, vice-présidente – Expérience client, communications & relations avec les communautés d’Hydro-Québec.