Une bonne première journée pour le vaccin d’AstraZeneca

L’engouement pour la vaccination a repris de plus belle au Québec, mercredi, avec l’ajout de la catégorie des 45 ans et plus, admissibles à recevoir le vaccin d’AstraZeneca.

Deux cent mille doses étaient disponibles en début de journée et la plupart des cliniques de vaccination ont ouvert leurs portes dès le lever du soleil.

Au Stade olympique, à Montréal, 5000 doses ont été prévues. Des personnes rencontrées par TVA Nouvelles en matinée ont dit avoir commencé à faire la file à 4h. Celle-ci s’est allongée rapidement et 200 personnes ont été inoculées en deux heures et demie.

À Longueuil, des cliniques sans rendez-vous ont été ouvertes et la réponse y a été encore plus forte. Dans certains coins de la banlieue montréalaise, on a également constitué des files électroniques, invitant les gens à demeurer dans leur voiture, ce qui fut pratique avec les averses de neige de mercredi.

La réponse a été tout aussi positive loin des grands centres. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, environ 5000 doses du vaccin sont disponibles, mais on songe déjà à en redemander davantage tant la première journée a été prometteuse, a appris TVA Nouvelles.

Même combat au Bas-Saint-Laurent, en Estrie et sur la Côte-Nord, où les rendez-vous se sont envolés en l’espace de quelques heures. Dans cette dernière région, on a prévu inoculer 820 personnes en deux jours avec le vaccin d’AstraZeneca.