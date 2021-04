COVID-19: stabilité au Québec et baisse des cas en Ontario

Le nombre de personnes ayant contracté la COVID-19 est demeuré stable au Québec, jeudi, alors qu’il a reculé en Ontario.

La Belle Province, qui a vacciné près de 86 000 personnes la veille, un record, a déclaré 1248 cas supplémentaires ainsi que sept autres décès, dont deux survenus au cours des 24 dernières heures. Depuis le début de la pandémie, 341 645 Québécois ont été atteints par le virus, dont 10 845 qui ont perdu la vie.

Les hospitalisations ont légèrement reculé (711, -5) de même que le nombre de personnes aux soins intensifs (174, -4).

Montréal (307 cas), Chaudière-Appalaches (171 cas), la Capitale-Nationale (150 cas), la Montérégie (144 cas) et l’Outaouais (135 cas) sont les régions qui ont déclaré le plus de nouveaux malades.

En Ontario, où le premier ministre Doug Ford s’est présenté ébranlé à un point de presse matinal, jeudi, on a recensé 3682 infections et 40 pertes de vie de plus, portant le bilan cumulatif à 432 805 cas et à 7829 morts. Les cas jouent au yoyo: ils s'élevaient à 3469 mardi et avaient grimpé à 4212 mercredi.

Les hospitalisations dans la province la plus peuplée au pays continuent de croître : elles ont augmenté de 15 pour atteindre 2350, dont 806 personnes aux soins intensifs et 588 nécessitant un ventilateur.

La métropole canadienne, Toronto, est la ville la plus touchée d’un océan à l,autre avec 1131 nouveaux cas, devant les régions de Peel (507 cas), de York (436 cas), d’Ottawa (279 cas) et de Durham (200 cas).

La Nouvelle-Écosse, qui annonce habituellement peu de cas quotidiens, en a compté 38 nouveaux d’un coup, jeudi, portant son total à 1894 citoyens infectés jusqu’ici.

En fin de matinée, le Canada comptait un cumulatif de 1 152 433 cas (+4968) et de 23 810 décès (+47).

La situation au Canada:

Ontario: 432 805 cas (7829 décès)

Québec: 341 645 cas (10 845 décès)

Alberta: 175 230 cas (2048 décès)

Colombie-Britannique: 121 751 cas (1546 décès)

Saskatchewan: 38 883 cas (469 décès)

Manitoba: 36 632 cas (961 décès)

Nouvelle-Écosse: 1894 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1804 cas (34 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1049 cas (6 décès)

Nunavut: 429 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 174 cas

Yukon: 78 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 45 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 152 433 cas (23 810 décès)