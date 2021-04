Disparition d’un homme de 49 ans à Longueuil

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a demandé l’aide du public, mercredi soir, afin de retrouver un homme qui manque à l’appel depuis mardi.

Martin Boyer, 49 ans, a été vu pour la dernière fois à Brossard.

Il a la peau blanche, les cheveux bruns et les yeux bruns. Il mesure 5 pi 6 po (1 m 68) et pèse 181 lb (82 kg) et portait des vêtements bleu marin et des bottes de travail noires au moment de sa disparition.

Photo courtoisie, SPAL

M. Boyer se déplace habituellement au volant d’une camionnette Chevrolet Colorado 2020 grise, immatriculée 222 CPM. Le véhicule est aussi muni d’une remorque grise immatriculée RM1339G où on peut lire le lettrage «SERVICE DE PNEUS MOBILE BOYER», a précisé le SPAL par voie de communiqué.

Toute personne apercevant Martin Boyer est invitée à contacter immédiatement le 911.