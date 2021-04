Passagers en provenance de l’Inde et du Brésil: Legault demande à Trudeau d’imposer des mesures plus sévères

François Legault fait front commun avec ses homologues de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta pour réclamer de Justin Trudeau des mesures plus sévères notamment pour les voyageurs en provenance de l’Inde et du Brésil.

• À lire aussi: Record de 85 000 doses administrées mercredi au Québec

Le premier ministre s’est montré encouragé jeudi de la situation épidémiologique des derniers jours. Mais le Québec n’est pas à l’abri d’une nouvelle flambée de cas en raison des variants brésilien et indien, qui inquiètent les autorités de Santé publique. Un premier cas de variant indien, une souche qui possède une double mutation, a été détecté en Mauricie-Centre-du-Québec.

«On est en train de préparer une lettre, peut-être qu’elle est même déjà envoyée, avec quelques premiers ministres, entre autres de l’Alberta, Colombie-Britannique, l’Ontario, une lettre à M. Trudeau pour dire il faut en faire plus sur les vols internationaux, sur les entrées terrestres», a insisté François Legault, en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Le premier ministre soutient qu’il s’est également entendu avec ses homologues «pour tout faire pour réduire les voyagements entre les provinces».

Le premier ministre avait d'ailleurs un message aux Québécois. «Ce n’est pas une bonne idée d’aller en Colombie-Britannique ou en Ontario. D’ailleurs, il y a des barrages et des interpellations aléatoires entre le Québec et l’Ontario».

Plus de détails suivront...

À VOIR AUSSI: