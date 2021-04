Été de rêve à l’horizon

À tout juste 13 ans, Milan Abrieu goûte à la véritable vie des golfeurs professionnels dans ce qui se profile comme un été de rêve. Grâce à son attitude exemplaire, on lui a fait un cadeau rêvé : celui d’être entièrement équipé à la fine pointe de la technologie et de devenir la jeune image de son club de golf.

Le copropriétaire et professionnel en titre du parcours du Vieux Village à Bromont, Marc Hurtubise, ainsi que le représentant québécois du manufacturier d’équipement Cleveland/Srixon, Brett Fletcher, ont rendu un petit bonhomme fou de joie.

Milan représente la prochaine génération sur les parcours de golf. Une clientèle que l’industrie ne peut se permettre d’échapper. Mais Fletcher et Hurtubise ne l’ont pas sélectionné pour cette raison. Ils ont surtout voulu le récompenser.

Car Milan incarne l’image parfaite d’un jeune ambassadeur pour le parcours du Vieux Village. Il est un garçon jovial, poli, souriant et un véritable mordu de golf.

« Je réfléchissais à ce projet depuis un certain temps. Je voulais donner la chance à un jeune de l’équiper et de l’impliquer totalement dans la communauté de notre club de golf. Milan est vraiment un bon p’tit gars avec une superbe personnalité. Il mérite pleinement cette expérience », a raconté Hurtubise, fier de son jeune protégé.

Pas de blague

Donc, quand il l’a appelé cet hiver pour lui annoncer qu’il devenait son ambassadeur, Milan ne l’a pas cru. Peut-être entendait-il plutôt l’homme taquin au bout du fil. Mais après quelques secondes, le jeune garçon a bien réalisé que Hurtubise ne blaguait pas. Il s’est mis à hurler de joie dans la maison familiale de Bromont.

Ce titre est accompagné d’une prise en charge complète par le manufacturier d’équipement Cleveland/Srixon. Il est habillé de la tête aux pieds et équipé comme les pros, dont le champion du Tournoi des Maîtres, Hideki Matsuyama. Celui-ci est commandité par cette entreprise.

Il y a quelques semaines, Fletcher a accueilli le garçon à son quartier général pour analyser ses élans avec tous les bidules technologiques maintenant indispensables. Le genre d’endroit qui fascine les maniaques de la petite balle blanche. C’est d’autant plus vrai quand un garçon de 13 ans vit l’expérience complète.

Il faut les bonnes composantes et les bons outils si on veut claquer la balle plus loin et être plus précis. Ainsi, Milan a pu choisir tous les bâtons qui lui convenaient pour qu’il puisse s’améliorer. Et Fletcher a ajouté dans son panier tous les accessoires et surtout, une pile de boîtes de balles.

« C’était un rêve. Je ne me rappelle même plus ce que j’ai choisi tellement j’étais excité. On a tout étudié mon élan, a raconté le jeune homme en entrevue téléphonique, encore impressionné. Mais je sais que mon sac sera dans les tons de bleu et de camouflage. Mon nom et le logo du club seront brodés. Je vais ressembler à un pro. »

Implication

Et le jeu ? Ces outils et cette allure de champion t’aideront-ils ?

« Sans me vanter, je joue assez bien, a lâché en ricanant celui qui a commencé le golf dès l’âge de deux ans. Je joue entre 80 et 90. Mon meilleur neuf à vie, c’est un score de 38. »

Au-delà du pointage, Milan souhaite s’impliquer avec les gens et il espère qu’il pourra rallier les jeunes à la pratique du sport en participant aux activités juniors.

« Je sais que c’est un sport difficile et parfois frustrant, mais il ne faut jamais abandonner. Grâce au golf, j’ai appris à garder mon calme. C’est une leçon qui m’aide dans d’autres sphères de ma vie.

« Et quand je joue moins bien, ce n’est pas grave. Je garde le sourire et je m’amuse. »

Voilà des paroles que bien des adultes pourraient appliquer.