La coupe Stanley et rien d’autre à Vegas

Même si les Golden Knights sont devenus la première équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires dans la LNH, ils sont toujours loin de leur objectif.

• À lire aussi: «Je serai prêt si on appelle mon nom» -Cayden Primeau

C'est ce que Jonathan Marchessault a déclaré lors de son entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Ça fait quatre ans de suite qu'on fait les séries. On est rendu au point que nous ne pouvons pas être satisfaits si on ne gagne pas la coupe Stanley. C'est comme ça qu'on pense cette année.»

Le Québécois estime d'ailleurs que la présente édition des Golden Knights est la meilleure de l'histoire de l'équipe.

«Sincèrement, on s'est amélioré chaque année. On ne veut rien de moins que de gagner en séries éliminatoires. Nous sommes proches, mais c'est maintenant une question d'avoir de la constance en séries.»

Pour expliquer les succès de sa formation, Marchessault parle de la stabilité dans les choix des entraîneurs ainsi que des nombreux joueurs qui contribuent à l'attaque.

«On n'est pas une équipe qui change les trios à chaque match. Nous sommes capables de développer une chimie entre les joueurs. Un gars comme Mark Stone rend tous les autres joueurs meilleurs autour de lui. C'est beau à voir. On a aussi Max Pacioretty qui a l'un des meilleurs lancers de la LNH et qui a une autre excellente saison. On a beaucoup de profondeur à l'attaque.»

L'ancien des Remparts de Québec est également revenu sur les commentaires de son coéquipier Robin Lehner, qui a publiquement critiqué la situation dans la LNH en lien avec la COVID-19.

«On n'est pas à plaindre, on a la chance de pouvoir encore travailler. Mais mentalement et physiquement, c'est difficile cette année. On a joué 45 matchs, mais on dirait qu'on en a joué plus de 150. Voir quelqu'un qui souffre comme lui, c'est triste. C'est bon de le voir sortir comme ça et dire ce qu'il pense. C'est tout à son honneur.»