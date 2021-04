La réponse du capitaine

Shea Weber avait ses yeux méchants dès la période d’échauffement. Il a lancé quelques regards à Alex Chiasson, question de lui rappeler qu’il n’avait pas aimé son contact contre Carey Price au dernier match.

Weber n’a jamais perdu cette intensité de la soirée. Le numéro 6 a joué l’un de ses meilleurs matchs depuis longtemps aux côtés de Ben Chiarot.

La veille, Weber avait fait beaucoup de bruit dans une ville bouillante comme Montréal en refusant d’évaluer son propre rendement.

« Il n’y a pas lieu de parler de moi. C’est un sport d’équipe. N’est-ce pas ? », avait-il lancé.

Au lendemain de cette déclaration, Weber a répondu de la meilleure des façons. Il a laissé parler son jeu sur la glace avec une sortie inspirée contre les gros canons des Oilers, que ce soit le trio de Connor McDavid ou celui de Leon Draisaitl.

Josh Anderson et Jake Allen ont profité de l’occasion pour rappeler que Weber est un très bon capitaine.

« Parfois, tu dois juste composer avec les critiques et répondre dla bonne façon, a dit Anderson. Webs est ce genre de meneur pour nous. Parfois, quand tu n’as pas un bon match, tu dois ignorer les bruits qui proviennent de l’extérieur. On sait que Shea est un pilier de notre équipe. Il est notre capitaine, notre meneur. On savait qu’il livrerait tout un effort. »

« Shea est le meneur de cette équipe, a renchéri Allen. Il l’est depuis que je suis arrivé ici et quand on affrontait Montréal, on le savait. Il est l’image de notre équipe. Il s’est levé ce soir. Il a pris de bonnes décisions, il était calme et solide et il a bien placé son bâton. Il a joué un match très solide. »

Weber, qui a terminé le match à près de 24 minutes, a distribué quatre mises en échec et il a bloqué trois tirs. Chiarot a aussi brassé les attaquants des Oilers avec neuf mises en échec en un peu plus de 27 minutes.

« Ils ont eu un immense impact », a reconnu Anderson, la vedette offensive du CH dans ce match avec deux buts.

Heureux des six défenseurs

Après le match, Dominique Ducharme a souligné l’intensité de son équipe et l’engagement de ses joueurs. Il y a eu 46 mises en échec contre les Oilers, mais il y a aussi eu une volonté de foncer au filet adverse.

« J’ai aimé ce que nos défenseurs ont fait en général, a souligné Ducharme. Shea a eu un bon match avec Chiarot. Nos trois duos ont bien joué. Collectivement, on a fait un bon travail. Ça donne le ton à l’équipe quand nos défenseurs tuent des jeux rapidement et relancent l’attaque. C’est le moteur de toutes les équipes. »