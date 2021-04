Les Maple Leafs sortent de leur torpeur

Après avoir subi cinq défaites consécutives, les Maple Leafs de Toronto ont retrouvé le chemin de la victoire, jeudi à Winnipeg, en défaisant les Jets au compte de 5 à 3.

Les deux équipes ont commencé leur match sur les chapeaux de roue, en inscrivant trois buts dans les quatre premières minutes de jeu. Les visiteurs ont ouvert le bal avec des réussites d’Auston Matthews et de Wayne Simmonds, 78 secondes après la mise au jeu initiale. Le filet du numéro 34 de la formation torontoise était son 34e de la saison, lui qui trône au sommet du classement des buteurs de la Ligue nationale.

Mark Scheifele et Andrew Copp ont réussi à créer l’égalité, mais la troupe de Sheldon Keefe est tout de même retournée au vestiaire avec une priorité d’un but, grâce à Jason Spezza. Du même coup, l’attaquant a chassé le gardien Connor Hellebuyck du match, lui qui a été remplacé par Laurent Brossoit après avoir accordé trois buts sur six tirs.

Quant à lui, Brossoit a terminé le match avec 25 arrêts. Seul Mitch Marner a trompé sa vigilance au deuxième vingt. À l’autre bout de la patinoire, Jack Campbell a repoussé 34 des 37 rondelles dirigées vers lui. En plus des deux filets au premier vingt, il a cédé devant Kyle Connor.

Nick Foligno a récolté son premier point à son premier match dans l’uniforme des Maple Leafs, en se faisant complice du deuxième but de la rencontre de Marner, dans un filet désert.

Dans le camp de l’équipe locale, l’ancien du Canadien Jordie Benn effectuait ses débuts avec les Jets. Il a maintenu un différentiel de -2 en 11 min 30 s de temps de jeu.

Les Jets ont aussi perdu les services d’Adam Lowry, blessé en première période. Ce dernier n’est pas revenu dans le match, après avoir encaissé une mise en échec d’Alex Galchenyuk.

Ailleurs dans la LNH

Dans un match dominé par les gardiens, les Capitals de Washington l’ont finalement emporté 1 à 0 en tirs de barrage face aux Islanders, à New York. C’est Evgeny Kuznetsov qui a fait la différence en fusillade.

Ilya Samsonov, qui a réalisé 26 arrêts pour les Capitals, et Semyon Varlamov, qui a repoussé 28 tirs devant la cage des Islanders, ont chacun obtenu un blanchissage.

Cette victoire permet aux Capitals de s’emparer seuls du premier rang dans la section Est, devant les Islanders. Ces derniers ont été rejoints au deuxième rang par les Penguins, qui l’ont emporté 5 à 1 face aux Devils du New Jersey, à Pittsburgh.

En avance 2 à 1 après une période, les Penguins ont mis le match hors de portée des Devils en marquant trois buts en moins de quatre minutes au deuxième engagement.

Quant aux Bruins de Boston, ils ont signé une victoire de 5 à 1 face aux Sabres, à Buffalo, pour se rapprocher à quatre points des Capitals et à trois points des Islanders et des Penguins.

Dans la section Centrale, les Hurricanes de la Caroline ont disposé des Panthers de la Floride par la marque de 4 à 2, à Sunrise. Sebastian Aho a marqué le but gagnant et celui d’assurance en infériorité numérique. Martin Necas a obtenu trois mentions d’aide dans la victoire.

Ce gain permet aux Canes de devancer par deux points les Panthers au sommet de leur section. La formation de la Caroline a également deux matchs en main sur sa rivale de la Floride.