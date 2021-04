Les tests d’anticorps : l’arme secrète du Canada contre la COVID-19

Offert par

Le dépistage des cas actifs de COVID-19 fait maintenant partie de nos habitudes. Depuis le début de la pandémie, il y a plus de huit mois, nous nous fions tous aux rapports de prévalence pour évaluer les risques et prendre les actions appropriées. Or, si le dépistage par test moléculaire PCR (réaction de polymérisation en chaîne moléculaire) – le test le plus utilisé pour la COVID-19 – est extrêmement utile pour détecter les cas d’infection aiguë, il a ses limites.

Si vous pensez avoir contracté la COVID-19, le test par PCR peut détecter une infection virale pendant une brève fenêtre de temps, soit jusqu’à 21 jours après l’exposition ou l’apparition des symptômes1. Et pour compliquer le tout, il est possible d’être asymptomatique durant cette période. Ainsi, si vous ne présentez aucun symptôme, vous ne penserez sûrement pas à aller vous faire tester à moins qu’une personne de votre entourage ait des symptômes ou soit infectée. Il existe alors un risque de propager le virus sans jamais savoir que vous avez été infecté vous-même.

C’est là que les tests d’anticorps – des analyses sanguines qui indiquent si vous avez ou non contracté le virus de la COVID-19 dans le passé – trouvent leur utilité.

Les anticorps sont un type de protéine sanguine que produisent certaines cellules spécialisées du système immunitaire lorsqu’elles décèlent la présence d’une substance étrangère dans le sang, par exemple un virus. La production d’anticorps est comparable à un mécanisme de défense intégré. Les analyses sanguines peuvent détecter avec grande précision les anticorps contre la COVID-19, et on commence à les rendre accessibles au Canada pour confirmer une exposition antérieure au virus.

En règle générale, les anticorps peuvent offrir une protection contre des souches virales précises. Autrement dit, si vous avez déjà contracté un virus et avez produit des anticorps contre ce dernier, vous devriez être à l’abri d’une nouvelle infection par ce virus.

Nous ne savons pas pour le moment si la présence d’anticorps contre la COVID-19 peut vous empêcher de la contracter à nouveau. Cependant, nous savons que 90 % à 95 % des personnes qui ont contracté la COVID-19 produisent des anticorps de 14 à 21 jours après l’apparition des symptômes. De plus, il est tout à fait possible que des études démontrent dans les prochains mois que la présence d’anticorps protège contre la maladie.

Qu’est-ce que cela signifie pour la population canadienne?

L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé considère qu’il est possible, dans certaines situations, d’utiliser les tests par PCR et les tests d’anticorps de façon complémentaire2.

Les chercheurs peuvent tirer beaucoup d’information d’une comparaison des résultats des tests par PCR et des tests d’anticorps pour mieux comprendre le virus. En d’autres mots, en utilisant davantage les deux méthodes pour dépister la COVID-19 – le dépistage par PCR pour les personnes symptomatiques et le test d’anticorps quelques semaines ou mois plus tard – les scientifiques disposeront de plus de données, qui pourraient s’avérer extrêmement utiles pour l’avenir.

Imaginez que nous arrivions à prouver, dans quelques mois, que les personnes qui produisent des anticorps contre la COVID-19 ne peuvent pas être réinfectées. En ayant à notre disposition des données canadiennes de tests par PCR et de tests d’anticorps, nous serions alors en mesure de donner rapidement des orientations claires concernant2 :

● le retour au travail;

● les conditions d’utilisation de l’équipement de protection individuelle;

● l’assouplissement des mesures d’éloignement sanitaire.

L’adoption de méthodes de dépistage proactives et complémentaires aiderait le Canada à gérer les futures vagues de COVID-19 en permettant :

1) de mieux comprendre la réaction des humains au virus

2) de cerner les groupes de la population les plus à risque. Par exemple, en disposant de groupes de données de taille importante, nous pouvons dépister un nombre accru de cas de COVID-19 dans certains quartiers, milieux de travail ou points de contact.

N’oublions pas non plus que la saison de la grippe est à nos portes, et que beaucoup de personnes s’inquiètent que leurs symptômes de grippe soient en fait un signe de COVID-19. Si les données sur les tests par PCR et les tests d’anticorps colligées durant les derniers mois semblent indiquer que les anticorps offrent une protection contre la COVID-19, les personnes qui l’ont déjà contractée s’inquiéteront moins de leurs symptômes s’apparentant à la grippe. Les tests d’anticorps contribueraient ainsi au moral des Canadiens en ce qui a trait à leur santé durant l’hiver.

Comment pouvez-vous aider?

Si vous présentez actuellement des symptômes de la COVID-19, rendez-vous le plus vite possible à un point de service pour effectuer un test de dépistage par PCR. Si cela fait des semaines ou des mois que vous n’avez plus de symptômes, ou si vous n’en avez pas ressenti alors que vous avez été exposé au virus, envisagez plutôt un test d’anticorps.

Santé Canada se base sur des normes très élevées pour approuver les tests d’anticorps pour la COVID, et bien que chacun des tests ait ses particularités, leur validité reste la même. Nous croyons que les tests d’anticorps deviendront de plus en plus accessibles, à mesure que les données recueillies confirmeront leurs avantages.

Suivez les directives provinciales pour connaître les tests accessibles, et contribuez à donner au Canada une longueur d’avance dans sa stratégie de collecte de données. Pour en savoir plus, visitez https://www.covidoptions.ca/roche-covid-fr.

Disclaimer: Cette histoire a été créée par Content Works, la division de contenu commercial de Postmedia, pour le compte d’une société pharmaceutique de premier plan.

Disclaimer: PARRAINÉ PAR L’UNE DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE RECHERCHE PHARMACEUTIQUE DU CANADA