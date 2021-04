Les vins d’Afrique du Sud pour célébrer le Jour de la Terre

En ce Jour de la Terre, profitons de l’occasion pour mettre en lumière les efforts effectués par les producteurs de vins d’Afrique du Sud, d’autant qu’ils ont été plus qu’écorchés par la pandémie qui perdure.

Frappés par une série d’interdictions de vente d’alcool depuis près d’un an, les producteurs de vins sud-africains ont besoin d’un réel coup de pouce de la part des consommateurs pour se remettre sur les rails. En ce Jour de la Terre, je souhaite souligner tout le travail accompli par l’industrie vinicole de ce magnifique pays au fil des ans afin de se hisser au sommet en matière de développement durable.

Malgré plusieurs décennies à surmonter des enjeux sociaux et environnementaux colossaux, les vignerons d’Afrique du Sud ont trouvé des solutions créatives et mis en place de nombreux programmes pour assurer la pérennité du vignoble et une équité au sein de la main-d’œuvre. Depuis 2010, le sceau de certification Sustainable Wine South Africa (SWSA) certifie que les producteurs assurent la santé et la sécurité au travail de leurs employés, réduisent au minimum leur utilisation de produits chimiques, protègent la biodiversité de la région et traitent leurs eaux usées. En 2021, c’est plus de 95% des producteurs qui affichent ce sceau de certification environnemental et social.

Il existe également de nombreuses initiatives afin de renforcer la présence de la communauté noire dans l’industrie et l’aider à gravir les échelons de simple travailleur dans le vignoble à propriétaire de domaine ou vigneron.

Voici trois vins dont les producteurs font partie du programme de durabilité des vins d’Afrique du Sud.

Buvez moins. Buvez mieux.

A.A. Badenhorst, The Curator 2018, Western Cape, Afrique du Sud 13,60$ - Code SAQ 12819435 – 13,5% - 2,8 g/L

En plus de produire d’excellents vins, dont cet incontournable rapport qualité/prix (l’un des meilleurs à la SAQ), Adi Badenhorst est impliqué dans un projet visant à faire la promotion et à encourager la culture dans le respect de la biodiversité.

** 1⁄2 $

Cape Venture Lubanzi, Chenin Blanc 2020, Swartland, Afrique du Sud 18,40$ - Code SAQ 13984539 – 12,5% - 1,4 g/L

Certifiée B Corporation, Cape Venture répond aux plus hauts standards d’impacts sociaux et environnementaux, en plus d’arborer le sceau de commerce équitable. C’est ainsi que 50% des profits sont directement redistribués aux mains de ceux qui ont participé à la création des vins, dont celui-ci à base de chenin qui se présente sur des notes agréables de fruits tropicaux et montre une vivacité faisant saliver.

** 1⁄2 $ 1⁄2

Ken Forrester, Fijndraai 2020, Stellenbosch, Afrique du Sud 23,55$ - Code SAQ 13984571 – 13,5% - 1,2 g/L

Le pape du chenin d’Afrique du Sud, Ken Forrester, est très investi dans la durabilité, la communauté et la promotion du commerce équitable. Il est également dédié à la protection de la biodiversité autour de son vignoble et n’utilise aucun produit chimique ou engrais non naturel. Cette nouvelle cuvée (assemblage de chenin et de viognier avec une touche de roussanne) qui vient d’arriver au Québec vous permettra de découvrir son savoir-faire. À ne pas manquer!

*** $$ 1⁄2