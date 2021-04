L’hélicoptère Ingenuity vole une deuxième fois sur Mars, plus haut et plus longtemps

Washington | Ingenuity, le petit hélicoptère de la Nasa, a réussi un deuxième vol plus risqué sur Mars jeudi, après être entré dans l’Histoire lundi en devenant le premier engin motorisé à s’envoler sur une autre planète, a annoncé l’agence spatiale américaine.

Ce vol, qui a duré 51,9 secondes contre 39,1 secondes lundi, associait « plusieurs nouveaux défis » par rapport au premier, « notamment une attitude maximale plus élevée, une durée plus longue et des mouvements latéraux », a relevé la Nasa dans un communiqué.

Ingenuity a décollé à 05H33 (09H33 GMT), et s’est élevé à cinq mètres de hauteur, alors qu’il s’était arrêté à trois mètres lors du vol précédent et l’appareil a effectué pour la première fois un mouvement latéral, accomplissant deux des ambitions de la Nasa.

AFP

« Cela semble simple, mais il y a tellement d’inconnues sur la façon de faire voler un hélicoptère sur Mars. C’est pour ça que nous sommes là, pour trouver des réponses à ces questions », a expliqué Havard Grip, un de ses pilotes à distance.

Les données reçues semblent indiquer que ce deuxième vol « a répondu aux attentes », a déclaré Bob Balaram, ingénieur en chef du projet.

« Nous avons deux vols sur Mars à notre actif, ce qui veut dire qu’il y a encore beaucoup à apprendre au cours de ce mois avec Ingenuity », a-t-il ajouté.

D’autres vols sont prévus, mais « la durée de vie » d’Ingenuity sera « déterminée par la façon dont il atterrit » à chaque fois, avait expliqué MiMi Aung, cheffe du projet de l’hélicoptère, affirmant vouloir « pousser notre véhicule jusqu’à ses limites ».

L’expérience Ingenuity s’arrêtera quoi qu’il arrive au bout d’un mois, pour laisser le rover Perseverance, à bord duquel il est arrivé sur Mars, se consacrer à sa tâche principale: chercher des traces de vie ancienne sur la planète rouge.