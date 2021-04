Ma cabane à la maison: 100 000 boites gourmandes et des retombées de 11,5 millions $

Plus de 110 000 foyers québécois se sont sucré le bec en commandant des boites gourmandes dans le cadre de l’initiative Ma cabane à la maison, générant des retombées économiques de 11,5 millions $.

Étant donné que les rassemblements sont demeurés interdits ce printemps, les amateurs de sirop d’érable n’ont pas pu se rendre dans les immenses salles à manger des érablières pour se sustenter avec leurs produits sucrés préférés. C’est donc 70 cabanes qui sont venues à eux.

Lancée le 22 février dernier, la campagne a permis d’écouler plus de 110 000 boites gourmandes représentant 500 000 repas traditionnels. On parle de retombées économiques de 11,5 millions $ pour les acériculteurs et leurs partenaires. Rappelons que près de 200 épiceries Metro ont permis aux clients de récupérer les boites gourmandes près de chez eux.

Le gouvernement Legault a accordé des centaines de milliers de dollars pour soutenir Ma cabane à la maison, notamment quand il a investi 317 000 $ pour assurer son développement numérique.

«La réponse des citoyens à notre cri du cœur a été phénoménale! Nous avons été transportés par ce mouvement de solidarité. Sans ce soutien, 75 % des cabanes à sucre auraient pu disparaître à tout jamais. Une immense gratitude m’habite présentement; toute cette entraide me touche beaucoup», a dit Stéphanie Laurin, présidente de l’Association des salles de réception et érablières du Québec (ASEQC) et cofondatrice de Ma cabane à la maison, jeudi, par communiqué.