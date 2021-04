Montréal: 24 millions $ pour l’intégration des immigrants

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont annoncé jeudi un investissement conjoint de 24 millions $ afin de mieux intégrer les immigrants dans la métropole.

Douze millions $ sur trois ans seront remis par Québec dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, un montant égalé par l’administration de la mairesse Valérie Plante.

L’argent servira à faciliter l’apprentissage du français des personnes immigrantes et à mettre en place des initiatives en collaboration avec des partenaires communautaires et avec divers acteurs du milieu, a indiqué le gouvernement par voie de communiqué.

«En tant que principale porte d'entrée des personnes immigrantes au Québec, notre métropole joue un rôle de premier plan dans leur intégration. [...] Je souhaite qu'avec l'annonce d'aujourd'hui, les personnes qui choisissent de venir vivre ici puissent continuer de s'épanouir et de participer pleinement à l'affirmation de Montréal, tout en consolidant la place et la vitalité du français», a déclaré la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

La mairesse Plante, elle, a salué la concrétisation de ce projet qui, espère-t-elle, permettra de lutter contre les discriminations. Elle a également confirmé qu’environ 200 initiatives pourront être soutenues grâce au nouvel investissement.