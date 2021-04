Record de 85 000 doses administrées mercredi au Québec

Quelque 85 000 doses de vaccin ont été administrées dans les bras de Québécois, mercredi, ce qui constitue un record depuis le début de l’importante opération de vaccination contre la COVID-19.

Selon le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, de ces doses, 30 000 proviennent de fioles d’AstraZeneca. L’ouverture de la vaccination avec et sans rendez-vous aux 45 ans et plus explique cette popularité.

Une autre journée record pour la vaccination hier:



✅85K doses administrées

✅Plus de 30K doses du vaccin AstraZeneca administrées

✅103K rendez-vous AstraZeneca pris sur les 7 prochains jours



D'ailleurs, en quelques heures, mercredi, 103 000 rendez-vous ont été pris pour recevoir le vaccin d'AstraZeneca au cours des sept jours à venir.

D’ailleurs, en quelques heures, mercredi, 103 000 rendez-vous ont été pris pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca au cours des sept jours à venir.

Plus de 11 000 vaccinateurs sont à l’œuvre en ce moment pour inoculer les Québécois à travers la province.

L’objectif demeure de vacciner d’au moins une dose tous les Québécois qui souhaitent se protéger contre la maladie à coronavirus d’ici le 24 juin prochain.

