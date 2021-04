Un aménagement cyclable pour la rue Villeray

Dès l’été, la rue Villeray offrira une piste cyclable protégée, qui sera accessible pendant les quatre saisons, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Boyer.

«Nous souhaitons qu’à terme, une piste cyclable sur la rue Villeray unisse l’est et l’ouest du territoire», a déclaré Giuliana Fumagalli, mairesse de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension. Elle a également ajouté qu’une démarche de participation citoyenne aurait bientôt lieu pour discuter du prolongement de la piste à l’est de la rue Boyer.

Une première section de la piste, entre les rues Saint-Denis et Boyer, est déjà accessible depuis le 1er avril.

Des travaux auront lieu dès le mois de mai pour aménager le second tronçon, entre la rue Saint-Denis et le boulevard Saint-Laurent. Sur celui-ci, une voie cyclable protégée sera aménagée en direction est. En direction ouest, les vélos et les automobiles emprunteront la même chaussée, dans le cadre d’une vélorue. L’artère devrait néanmoins perdre environ 40% de ses espaces de stationnements.

L’arrondissement plantera également 18 arbres sur la rue Villeray et ajoutera des supports à vélo, afin de bonifier la traversée du parcours.