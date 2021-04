Une organisation ouïghoure appelle la France à reconnaître le «génocide des Ouïghours»

Paris | L'Institut ouïghour d'Europe, basé à Paris, a appelé le président français Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian à «reconnaître le caractère génocidaire» des politiques de Pékin visant cette minorité du nord-ouest de la Chine.

«Les violences politiques extrêmes et systématiques, organisées, planifiées et perpétrées par les autorités chinoises contre les Ouïghours témoignent d'une intention de détruire, y compris biologiquement, les Ouïghours en tant que groupe à part entière. Elles sont constitutives d'un génocide selon les critères mis en avant dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, dont la Chine est un État signataire», écrit l'organisation de défense de la culture ouïghoure dans des courriers, transmis jeudi à l'AFP, adressés au président et au ministre des Affaires étrangères.

Estimant qu'aucune action «concrète» ne sera possible sans cette reconnaissance officielle, l'institut (IODE) demande aux autorités françaises de marcher dans les pas des États-Unis, dont le secrétaire d’État Anthony Blinken a repris la qualification de «génocide», ainsi que des Parlements canadien et néerlandais qui ont adopté des motions non contraignantes assimilant à un génocide la répression en cours au Xinjiang, région peuplée majoritairement de Ouïghours, minorité ethnique turcophone et principalement musulmane.

Il les presse également d'actionner «tous les leviers» possibles, y compris celui des sanctions, «pour mettre fin à ce génocide», en dressant une liste des «violences politiques extrêmes» imputées à la Chine par «de nombreuses études académiques», des «enquêtes de presse détaillées» et «témoignages de plus en plus nombreux».

Parmi ces violences, IODE dénonce «internements massifs», stérilisations massives et forcées», «séparation des enfants ouïghours de leur famille (nombre estimé entre 700 000 et 800 000)», «surveillance totalitaire», «politiques d'éradication de l'identité ouïghoure» ciblant la langue, la culture, les sites religieux...

Des experts estiment que plus d'un million de Ouïghours sont ou ont été détenus dans des camps de rééducation politique dans ce vaste territoire semi-désertique.

Pékin rejette le terme de camps d'internement et parle plutôt de «centres de formation professionnelle» destinés à aider la population à trouver un emploi et l'éloigner ainsi de l'extrémisme.