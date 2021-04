Cole Caufield poursuit son apprentissage

Comme les Soviétiques en 1972, Cole Caufield est venu pour apprendre. Sauf qu’à l’inverse de Vladislav Tretiak et ses coéquipiers, il ne causera pas de surprise.

Le plan n’a pas changé pour le premier choix du Canadien en 2018. À moins d’un miracle ou, de façon plus réaliste, d’un blessé, il ne disputera pas son premier match dans l’uniforme du Canadien dans cette série de trois matchs contre les Flames.

À quelques heures de la première des trois rencontres dans la métropole albertaine, Dominique Ducharme a livré le même message concernant le jeune attaquant de 20 ans.

«Il apprend tout ce qui entoure la vie d’un joueur de la LNH: les pratiques, les entraînements matinaux, les déplacements, ce qu’il se passe la journée des matchs. Il côtoie et il travaille sur la glace avec des joueurs de la LNH», a indiqué l’entraîneur.

Une occasion très spéciale

La direction du Canadien avait pris cette décision en partie parce que le Rocket de Laval ne devait jouer qu’une seule rencontre entre le 19 et le 29 avril. Toutefois, en raison des remaniements de calendrier causés par l’épisode de COVID vécu par les Marlies de Toronto, trois matchs ont été déplacés à l’intérieur de cette fenêtre de 10 jours.

Ce qu’il apprend depuis une semaine, assis dans les gradins pendant les joutes, vaut-il, pour son développement, les quatre matchs ratés à Laval?

«Il ne faut pas le voir comme ça, a répondu le principal intéressé. J’ai l’occasion de pratiquer avec ces gars-là. Juste ça, c’est très spécial. Je fais confiance à l’organisation dans ce qu’elle croit être bon pour moi.»

Parmi les privilèges que cela comporte se trouve celui de mesurer la vitesse de son lancer et sa rapidité à dégainer face à des gardiens de la LNH. L’Américain soutient avoir été grandement impressionné par Carey Price.

«C’est surréel parce qu’il s’agit de joueurs que j’ai regardé à la télévision en grandissant. Et ça fait réaliser à quel point Carey et bon et rapide, a-t-il indiqué. J’ai réussi à le battre une fois, mais il grandement l’avantage dans le décompte, alors je ne m’en vanterai pas trop.»

Ébloui par McDavid

Au cours de la semaine, des images des diffuseurs nous ont fait voir, au cours des matchs, le jeune homme dans la loge réservée aux joueurs du Canadien blessés ou rayés de la formation.

Fidèle à sa génération, il s’est imprégné de son environnement en filmant les alentours à l’aide de son téléphone cellulaire. Mais il en a également profité pour jeter un oeil attentif à ce qu’il se passait sur la patinoire.

«J’essaie toujours de regarder un match comme un étudiant. Je regarde un joueur pendant une présence au complet. Je peux voir ce qu’il fait durant toute la durée de cette présence, comparativement à la télé, où on ne voit que quelques angles. Regarder (Connor) McDavid en personne, c’était pas mal excitant.»

Pour vivre l’expérience complète, il ne lui manque plus qu’une chose: enfiler son chandail numéro 22. Quand ça? Dieu seul le sait... et Marc Bergevin.