Dans la cuisine avec Mélissa Bédard: une inconditionnelle de la pina colada

Mélissa Bédard est une artiste qui marque les esprits. Que ce soit dans la série M’entends-tu ? où elle perce l’écran par sa prestance et son talent naturel ou avec ses prestations impressionnantes à La Voix ou à Star Académie. C’est aussi une maman qui ne chôme pas avec une famille reconstituée de six enfants. De l’action vous-dites ? Oui, pas à peu près. C’est aussi pour cette raison que Melissa a accepté d’être la voix de l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec. Offrir un répit occasionnel ou temporaire aux familles, c’est très important selon Melissa qui est consciente des obligations et devoirs des parents et du stress que cela représente, mais complètement décontractée et décomplexée devant l’ampleur de la tâche.

Questionnaire gourmand

Tu fais comment Melissa pour palier le temps pour la préparation des repas des enfants ?

Je dois m’organiser, répond spontanément Melissa. Il faut bien planifier nos achats alimentaires, organiser les soupers, accepter sans crainte d’aller à l’essentiel parfois pour ne pas être débordés inutilement. En plus, les enfants sont heureux de manger les choses qu’ils préfèrent, même si cela est récurrent. Il faut arrêter de se mettre de la pression inutilement. Vive la viande hachée, ajoute Melissa en éclatant de rire.

Ton dernier coup de cœur, Mélissa ?

C’est l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec. C’est un organisme qui agit comme lieu de regroupement voué à la défense des intérêts des haltes-garderies communautaires et par le fait même des parents qui les fréquentent. Je suis une maman très occupée, mais je suis très bien entourée, alors je pense aux familles, aux mamans qui n’ont pas cette chance. Les HGC sont là pour cela, c’est une formidable organisation (www.ahgcq.org).

Le matin, thé ou café ?

Le café, mais, petite confidence, le café colombien assez fort ou café vanille française, j’aime bien le petit côté sucré, c’est très bon et c’est réconfortant.

Croissant ou gruau, fruit... ?

Smoothie et toast sont très populaires pour la famille en général et pour moi aussi. Surtout parce que c’est rapide. Les plus grands eux aiment bien les croissants chauds avec du beurre.

Photo Adobe Stock

Pain tranché ou baguette ?

Pain tranché brun.

Fromage ou dessert ?

Je ne mange pas souvent de desserts, tarte aux pommes, surtout. Sinon, je n’aime pas les fromages forts.

Viande ou poisson ?

Je mange de la viande, mais le plus de poisson possible, même à la maison, sinon, des pâtes, j’adore la cuisine italienne.

Avec le steak, salade ou frites?

C’est très rare que je mange du steak, je n’aime pas le goût, en fait. Je me souviens que mon père nous préparait le steak et j’avais du mal à le manger. J’avais un chien qui m’aimait beaucoup, je lui passais le steak en petits morceaux sous la table (rire).

Végé ou produits carnés ?

Généralement, je suis plutôt style carné, car j’aime bien la viande blanche. Les légumes évidemment, mais sinon, la viande hachée, avec laquelle je prépare de très nombreuses préparations culinaires, c’est un incontournable pour moi, surtout avec ma grande tablée à la maison.

Caramel ou chocolat ?

Chocolat, surtout si c’est un coulant au chocolat.

Photo Adobe Stock

Gâteau ou biscuit ?

Quand ma voisine Sylvie me fait un pouding chômeur, je suis vraiment heureuse, car il est extraordinaire. Sinon, les biscuits aux pépites de chocolat le Choix du président, j’ai toujours un paquet à la maison, c’est bien bon.

Bière ou vin ?

Je ne suis pas vraiment vin et pas trop bière non plus.

Bulles ou cocktail pour l’apéro ?

Je suis une inconditionnelle de la piña colada avec le petit parasol dans mon verre, le bonheur, et pas juste en vacances au soleil (rire).

Photo Fotolia

D’autres cocktails Melissa ?

Le Sex on the beach, la saveur de la liqueur de pêche, ça aussi, ça goûte les vacances au soleil. Sinon, les P’tites Cochonnes : Tia Maria (liqueur de café) Baileys Irish Cream (crème de whisky) du jus d’ananas.

As-tu un petit rituel lorsque tu prépares les repas ?

Petit verre de vin, musique d’ambiance, tu chantes ! J’aime mettre de la musique lorsque je prépare à manger, car j’aime chanter sur les artistes que j’aime d’amour. Céline, Ginette, Martine St-Clair, Marie-Denise Pelletier, Marie Carmen... mais aussi des listes musicales pour découvrir des artistes que je ne connais pas.

As-tu une recette chouchou que tu fais à tes invités ?

Une recette simplissime, mais qui plaît toujours à mes invités. Des boulettes aux pêches. En fait, ça pourrait très bien être comme un pain de viande, mais j’y ajoute des pêches au sirop pour la cuisson. Cela donne une saveur sucrée acidulée à l’ensemble et c’est très bon. Les enfants en raffolent aussi.

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petite ?

C’était vraiment la cuisine québécoise, un bon « spagat », des pâtes à l’ail, les bouillis... Les vendredis pour les enfants, alors, on en profitait pour manger ce que l’on voulait et nous étions, nous les enfants, les chefs.

Photo Adobe Stock

Carnets d’adresses

Tes restos préférés ?

Le Cosmos à Québec, cuisine et ambiance.

Antonio Park, pour les sushis, c’est écœurant tellement c’est bon.

Boca Boa Grill à Pointe St-Charles, cuisine portugaise, viande grillée, le poulet piri-piri est fantastique.

G.O.A.T. Grill à St-Henri Montréal. Poulet sur le charbon de bois, très bon, un peu piquant, le bonheur.

Cochon Dingue aussi à Québec.

Honnêtement, en tournée, on mange aussi du St-Hubert, comme beaucoup d’entre nous.

Photo courtoisie

Produits culinaires chouchous ?

Les épices de Montréal.

Plat préféré au restaurant ?

Un bon spaghetti.

Si je vois une lasagne aux fruits de mer, ou pâtes aux fruits de mer, ce sera mon choix.

De quoi ne peux-tu pas te passer en cuisine ?

Du poulet.

Gourmandise coupable ?

Des chips, les Lays nature.

Tu adores ?

Le mac and cheese

Ton style de cuisine préférée ?

Italien. Chinois. Indien. Japonais. Québécois.