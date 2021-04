Des employés d’Olymel reçoivent 50$ pour se faire vacciner

L’usine Olymel de Vallée-Jonction, en Beauce, a décidé d’offrir 50$ aux employés qui souhaitent se faire vacciner contre la COVID-19 directement sur leur lieu de travail.

• À lire aussi: Rebond des cas en Ontario, baisse au Québec

• À lire aussi: Un déconfinement possible cet été si la vaccination suit son cours

L’usine d’abattage et de découpe de porcs, qui compte environ 1200 employés, va ainsi offrir 25$ aux employés au moment de recevoir leur première dose, et de nouveau 25$ pour la deuxième dose.

«Le CISSS de Chaudière-Appalaches nous a approchés, mercredi soir, pour nous proposer 350 doses d’AstraZeneca en vaccination mobile», a expliqué Richard Vigneault, porte-parole d’Olymel, à l’Agence QMI.

Des équipes mobiles se sont rendues directement sur place, vendredi entre 10h et 18h, pour pouvoir vacciner ceux qui le souhaitaient.

«On ne peut pas obliger personne à se faire vacciner. Les employés ont été encouragés [à se faire vacciner] pour se protéger eux-mêmes, leur famille, leurs collègues de travail et on les encourage de plusieurs façons: on leur donne de l’information, on peut les soutenir et donner une incitation financière pour tous ceux qui recevront le vaccin», a souligné M. Vigneault.

Un peu moins d’une centaine d’employés ont pu se faire inoculer une première dose de vaccin grâce à cette opération.

L’usine de Vallée-Jonction ignore si l’opération va se poursuivre lundi: «On ne le sait pas encore, ça doit être décidé par le CISSS de Chaudière-Appalaches», a expliqué M. Vigneault.

«On est très heureux d’avoir pu débuter une opération comme celle-là, on souhaiterait qu’il y en ait d’autres, dans d’autres usines et d’autres régions», a-t-il également confié.

Rappelons qu’à l’automne dernier, une éclosion avait frappé l’usine de Vallée-Jonction. Une centaine d’employés avaient été contaminés, et un employé est décédé.