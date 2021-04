Deux questions très importantes au sujet des REER et des FERR

Question de Diane, une de nos lectrices : On m’a suggéré de retirer mes REER et de les transformer en FERR tous les deux ans pour ne pas être pénalisée lors de ma demande de Supplément de revenu garanti. On m’a dit que c’est permis par le gouvernement du Canada, mais j’aimerais avoir une opinion d’expert.

Réponse : Le planificateur financier Émile Khayat, directeur régional principal, Gestion de patrimoine TD - Planification financière, indique qu’il connaît effectivement cette option, mais qu’il s’agit d’une technique qu’il ne recommande pas à ses clients.

« Nous ne les encourageons pas à aller dans ce sens. Ce procédé est actuellement possible et même s’il est toléré par l’Agence de revenu du Canada, il demeure discutable. En fait, il consiste à créer l’illusion qu’un revenu de retraite régulier aurait cessé afin de déjouer le calcul du Supplément de revenu garanti et de continuer à le recevoir. Ce procédé peut être répété annuellement », dit-il. Il semble donc préférable de vous en tenir à la méthode traditionnelle pour éviter tout ennui potentiel avec les autorités fiscales.

La réduction de 25 % des retraits

Une question d’Andrée, une de nos lectrices, encore là au sujet des Régimes enregistrés d’épargne retraite et des Fonds enregistrés de revenu de retraite : Le gouvernement a abaissé de 25 % le retrait dans les REER. Mon époux est décédé en mai 2020. Ma banque refuse d’appliquer les 25 % disant que lui seul pouvait profiter du 25 %, puisque le REER était à son nom. Pourtant tous les transferts ont été faits à mon nom. Est-ce que la banque a tort ?

Réponse : Nicolas Brazeau, planificateur financier Gestion de patrimoine TD, rappelle que la réduction de 25 % sur le retrait est uniquement applicable aux détenteurs d’un FERR, d’un FRV ou d’un FERR immobilisé en 2020. Elle ne s’adresse pas aux personnes qui détenaient leurs actifs dans un REER, un CRI ou un REER immobilisé, pour qui cette mesure n’est pas applicable.

« Il existe une certaine confusion sur ce que cette réduction signifie : ce pourcentage ne constitue pas une réduction de l’ordre de 25 % de l’impôt à payer sur le retrait, mais plutôt une réduction de 25 % du montant du retrait minimal obligatoire devant être effectué en 2020. L’idée derrière cette mesure était d’offrir une plus grande souplesse aux personnes qui étaient dans l’obligation d’effectuer un retrait minimal obligatoire l’an dernier, mais qui ne souhaitaient pas décaisser une somme importante de leurs investissements à cause des fortes variations du marché boursier », explique-t-il

Il précise que si les actifs de votre époux décédé étaient investis en REER et qu’il n’était pas prévu de retirer des sommes en 2020, le transfert de son REER vers le vôtre en franchise d’impôt s’avère la meilleure option au niveau fiscal.

Vous avez des questions ? Écrivez-moi à emmanuelle.gril@quebecormedia.com. Nous vous répondrons régulièrement.