Elle attend un rein depuis plus d’un an et demi

Plus d’un an et demi après avoir appris que ses reins ne fonctionnaient presque plus, une jeune femme de 22 ans de Québec est toujours en attente d’une greffe. Avec les délais qui s’allongent en raison de la pandémie, elle ignore quand elle retrouvera une vie normale.

En août 2019, Gabrielle Chabot s’est rendue à l’hôpital pour des symptômes « banals » : fatigue, essoufflements, vomissements, et les pieds gonflés comme des ballons. Elle était loin de se douter qu’elle serait bientôt ajoutée à la liste des personnes en attente d’un don d’organe.

« Je pensais d’abord que c’était des allergies. On essaie toujours de trouver la raison à nos problèmes par nous-mêmes, mais on n’y parvient pas », raconte la jeune femme de 22 ans. C’est après une série de tests et de prises de sang qu’elle a appris que ses reins ne fonctionnaient plus qu’à 5 à 10 % de leurs capacités.

Ce n’est pas tous ceux qui souffrent d’insuffisance rénale qui auront à passer par la greffe. Certains s’en sortiront avec quelques traitements de dialyse, ce qui va venir filtrer les reins, mais d’autres devront en faire tout au cours de leur vie. « Moi, j’étais une de ces personnes-là. La greffe, c’était vraiment ma seule option pour retrouver une vie normale. La dialyse, c’est en attendant », explique celle qui fait partie des 802 personnes toujours en attente d’un organe dans la province.

Pendant presque un an et demi, elle devait se rendre à l’hôpital trois fois par semaine, afin de faire sa dialyse, qui durait près de quatre heures. Une situation difficile à concilier avec le travail et l’école, mais qui se trouve maintenant derrière elle.

Dialyse à domicile

Depuis près d’un mois, elle fait son traitement à domicile, toutes les nuits. « J’ai quand même hâte que ce soit fini, de pouvoir manger ce que je veux, de pouvoir me baigner et de ne plus avoir à transporter ma machine partout. Elle est imposante, surtout en déplacement », affirme Gabrielle Chabot. En attendant, elle continue à mener une vie la plus normale possible et poursuit ses études en sciences comptables.

Temps d’attente plus long

Dr Matthew Weiss

Transplant Québec

Même si elle ignore combien de temps elle devra attendre, Gabrielle reste optimiste. Selon Transplant Québec, le temps d’attente pour certains organes a augmenté depuis 2019, notamment pour un rein.

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation. La pandémie est pointée du doigt, de même que le délestage et les conditions plus strictes. « On ne voulait pas prendre le risque de transmettre la COVID-19 de donneur à receveur », note le directeur médical de Transplant Québec, le Dr Matthew Weiss.

Un autre facteur, observé depuis quelques années, est l’amélioration du bilan routier. « Les donneurs provenant d’accidents de la route étaient généralement jeunes et en forme. Leurs organes fonctionnaient mieux et étaient plus transplantables que ceux d’une personne décédée d’un AVC, par exemple », dit-il.

Le don d’organes en chiffres

Dans la dernière année, l’attente pour les greffes a augmenté de :

41 jours pour un foie

pour un foie 92 jours pour les poumons

pour les poumons 46 jours pour un rein

pour un rein 92 % des Québécois sont favorables au don d’organes.

des Québécois sont favorables au don d’organes. Toutefois, 20 % des familles ont refusé le don d’organes d’un de leurs proches au cours de la dernière année, malgré le consentement écrit du donneur.

des familles ont refusé le don d’organes d’un de leurs proches au cours de la dernière année, malgré le consentement écrit du donneur. Chaque donneur a le pouvoir de sauver jusqu’à 8 vies et de redonner la santé à 20 personnes.

Source : Transplant Québec