Estrie: des activistes pénètrent dans une ferme laitière

Le propriétaire d'une ferme laitière de Compton, en Estrie, a eu une bien mauvaise surprise samedi midi, quand trois activistes ont pénétré dans son étable, sans autorisation, et ont libéré plusieurs de ses vaches.

Une quinzaine de vaches ont été détachées et plusieurs ont même été sorties de leur enclos.

Plusieurs bêtes ont marché jusqu'à la route située devant la ferme, alors que d'autres ont simplement erré dans l'étable.

Celles qui se sont rendues à l'extérieur auraient pu se faire frapper par une voiture, mais celles qui sont demeurées à l'intérieur auraient pu se blesser avec de l'équipement agricole.

Heureusement, aucune vache n'a été blessée.

Une suspecte identifiée

Une caméra vidéo a permis de filmer une partie de la scène et d’identifier une des femmes présentes. Elle serait membre du mouvement antispécisme, qui milite contre l'exploitation animale, selon le propriétaire de la ferme, Robert Paré.

«Si j'étais entré chez cette dame et que j'avais vidé ses tiroirs et virer tout à l'envers dans sa maison, je ne suis pas certain qu'elle aurait apprécié. C'est trop. Il n'y a plus de respect envers les autres», a-t-il témoigné.

Robert Paré n'a néanmoins pas l'intention de porter plainte à la police.

L’Union des producteurs agricoles (UPA) de l'Estrie a condamné cette action et a demandé aux producteurs de rapporter toutes les actions posées par des activistes.