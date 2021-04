Estrie: des restaurants en proie à des éclosions de COVID-19

Les éclosions de COVID-19 se multiplient depuis quelques jours dans les restaurants de l’Estrie, forçant notamment la fermeture temporaire de la Brasserie Daniel Lapointe de Granby, vendredi, par mesure préventive.

Cinq employés du restaurant de Granby ont d’ailleurs reçu un diagnostic positif au virus.

«Étant donné que ces cinq personnes portaient en tout temps leur masque de procédure, la Santé publique n’ordonne pas la fermeture du restaurant et les autres employés pourraient continuer de travailler, a indiqué le propriétaire Dominic Lapointe. Mais moi je préfère aller plus loin et j’ai demandé à tout mon personnel d’aller passer un test de dépistage. Nous serons donc fermés au moins jusqu’à lundi. La santé de nos employés et de nos clients vaut beaucoup plus que tout l’argent qu’on pourrait faire.»

La Santé publique n’a pas encore fait appel à un dépistage massif de la clientèle de la brasserie.

«Grâce à notre registre, nous avons les noms et les coordonnées de toutes les personnes qui ont été en contact avec les employés positifs et nous avons remis ces informations à la Santé publique. De ce que je comprends, si vous ne recevez pas d’appel, c’est qu’il n’y a aucun danger pour vous», a poursuivi M. Lapointe.

Six restaurants de Sherbrooke en éclosion

À Sherbrooke, la Santé publique a rapporté six éclosions actives dans des restaurants en date de vendredi, mais toutes ces éclosions comptent toutefois moins de cinq personnes infectées.

«Souvent ce sont des employés qui contractent le virus ailleurs que sur leur lieu de travail. Le fait que les éclosions sont rapidement circonscrites à un nombre limité de personnes positives démontre que nos mesures sanitaires fonctionnent», a commenté le porte-parole de l’Association Restauration Québec, Martin Vézina.