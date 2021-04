Grève au port de Montréal : Justin Trudeau pressé d’agir

À moins d’un revirement de situation, le port de Montréal sera paralysé par une grève générale illimitée à compter de lundi, à 7h.

• À lire aussi: Les débardeurs menacent de déclencher une grève générale illimitée dès lundi

• À lire aussi: Débardeurs du Port de Montréal: modification des horaires dès lundi

C’est la menace qu’a brandie le syndicat des débardeurs vendredi matin. Un préavis de 72 heures a d’ailleurs été envoyé à l’Association des employeurs maritimes.

Sans être surpris par cette situation, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, se désole à l’idée de voir les activités du port freinées par le conflit de travail.

«Ça fait des semaines qu’on lève des drapeaux rouges. On voyait bien ça venir. On est fâché», a-t-il déclaré sur les ondes de LCN.

Lourdes répercussions

Selon Michel Leblanc, la décision de déclencher une grève est irresponsable.

«C’est littéralement prendre l’économie en otage», affirme le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Ce dernier estime qu’une grève risque de nuire grandement à la reprise économique, de retarder plusieurs chantiers pendant des mois.

Les petites entreprises et les consommateurs, affirme-t-il, vont inévitablement subir les contrecoups de ce moyen de pression.

«Tout ce qu’on consomme qui vient de Chine, tout ce qui est fabriqué ici et qui a des composantes qui viennent de l’international, tout ce qu’on produit et qui est exporté, ça passe par le port», explique-t-il.

Loi spéciale

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de nombreuses associations œuvrant avec des entreprises demandent au gouvernement fédéral d’intervenir rapidement.

Pour Michel Leblanc, ce dossier nécessite l’implication directe du premier ministre Justin Trudeau.

«C’est lui qui doit décider si le gouvernement prend sa responsabilité et force le maintien des activités. On sent bien que la ministre du Travail Filomena Tassi comprend les enjeux, mais c’est une décision avec une portée importante dans le contexte d’un gouvernement minoritaire», explique-t-il.

Le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réclame donc une loi spéciale pour maintenir les opérations et la nomination d’un arbitre neutre pour aider les débardeurs et l’employeur à trouver un terrain d’entente.

«De toute évidence, les deux parties ne s’entendent pas. Ça fait deux ans qu’ils négocient. Il y a eu neuf mois de grève. Il faut forcer le jeu», clame Michel Leblanc.