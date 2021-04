Instagram resserre la sécurité contre les abus

Le propriétaire d’Instagram, Facebook, propose de nouvelles fonctions pour filtrer les messages abusifs dans les conversations privées.

Ces mesures qui incluent des pénalités plus strictes pour les abonnés qui abusent de la messagerie directe (DM) visent également à lutter contre les discours haineux. De plus, il sera possible d'empêcher une personne que vous avez bloquée de vous contacter depuis un nouveau compte.

Une fois activé, le nouvel outil filtrera automatiquement « les demandes de messages privés contenant des mots, des phrases et des emojis offensants afin que vous n’ayez jamais à les voir – contrairement à votre boîte de réception de messages privés habituelle, où vous recevez les messages de vos amis. »

Le filtrage des messages s’effectue directement sur votre appareil, aucun contenu n’est envoyé sur les serveurs d’Instagram, sauf si vous les signalez.

Les indésirables

Contre les récalcitrants, il sera plus difficile pour une personne précédemment bloquée d’entrer à nouveau en contact avec vous, et de manière préventive sur tous les comptes que cette personne pourrait ouvrir.

Autre filtre pour contrôler les abus dans vos commentaires de compte public, vous avez la possibilité d'autoriser uniquement les commentaires des personnes que vous suivez ou qui vous suivent.

Les mots abusifs, même mal écrits

Les mots choquants courants avec ou sans fautes d’orthographe seront masqués dans la liste de filtres de commentaires manuels.

Même s’il reste encore beaucoup de chemin à faire pour contrer les abus en ligne, le groupe Facebook affirme qu’il continuera à travailler en partenariat avec des experts et d’autres intervenants pour les réduire.