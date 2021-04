La Formule E à Valence pour la première fois

Pour la première fois de son histoire, la Formule E tiendra un E-Prix en Espagne, à Valence. Les pilotes connaissent toutefois déjà très bien l’endroit puisque c’est sur ce circuit qu’ont lieu les essais de la saison morte de la série toute électrique.

La piste de 3,3 kilomètres sera toutefois légèrement modifiée, ce qui offrira un nouveau défi aux équipes. Mais même sans ces changements, les données amassées lors des essais ne serviraient que très peu les écuries.

«Les tests de présaison ne sont pas axés sur la préparation de la course ou sur une configuration parfaite pour les qualifications, donc les tours effectués à Valence ne nous aident pas beaucoup», a lancé le directeur d’équipe d’Audi Allan McNish récemment, dans un communiqué.

«C'est particulièrement le cas, car le tracé a également été légèrement modifié: il y a maintenant une chicane serrée au début de la ligne droite principale et une combinaison supplémentaire de virages serrés à la sortie de la ligne droite arrière, ce qui fournira plus d'action.»

Marge de manœuvre

À Valence, les pilotes trouveront un circuit permanent bien différent des tracés urbains généralement très sinueux. La piste est en effet très rapide et offrira des zones de dégagements qui pardonneront certaines erreurs.

«Valence est une piste complètement inhabituelle pour la Formule E: il y a de nombreuses sections très rapides, pas d'épingles vraiment serrées et de larges zones de dégagement qui pardonnent les erreurs occasionnelles», a fait valoir Rene Rast, pilote d’Audi.

En Espagne, les deux pilotes de l’écurie Jaguar, soit Sam Bird et Mitch Evans, tenteront de conserver les deux premiers rangs du classement des pilotes.

«Nous avons déjà vu d’excellents résultats, mais nous en voulons tous plus, a lancé Bird selon un communiqué. C'était malheureux d'avoir une collision lors de la dernière course, mais je suis très concentré sur l'obtention de plus de points dans les deux E-Prix de Valence. La cohérence est essentielle et en équipe, nous sommes déterminés.»

- Les deux épreuves valenciennes seront présentées sur les ondes de la chaîne TVA Sports, samedi et dimanche.