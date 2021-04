La générosité des gens

Cette semaine, j’ai découvert plusieurs œuvres caritatives qui sont venues en aide à différents organismes. Je n’ai pas pu m’empêcher de souligner la participation des pompiers de la Laval, de la Caserne Pont-Viau, qui n’ont pas hésité à célébrer l’anniversaire d’une jeune fille dynamique.

Les pompiers de Laval, dont Claude Gagné, 1er VP Association des pompiers de Laval, le lieutenant François Villeneuve, François Lemieux, Frédéric Charland, Vincent Desailliers et le chef des opérations, Mathieu Laurin, ont participé à la fête surprise pour le 18e anniversaire de naissance de la dynamique Éloann Morneau, qu’on aperçoit en compagnie de sa mère, Chantal de Lucas.

Le cégep Édouard-Montpetit a rendu hommage à 47 membres de son personnel qui ont publié en 2019 ou en 2020. L’Hommage aux auteurs s’est déroulé sur Teams en présence de l’écrivaine Kim Thúy, l’invitée spéciale pour l’occasion.

La 15e édition du Déjeuner des Grands a permis d’amasser plus de 70 000 $ pour le Club des petits déjeuners. Marie-Josée Lapratte, du Club des petits déjeuners, est en compagnie de Benoît Gagnon, l’animateur de l’événement virtuel et ambassadeur du Club.

Dans le cadre de l’Hommage aux auteurs du cégep Édouard-Montpetit, on apercevait les professeures de littérature et de français Anne-Marie Tézine, l’animatrice de la soirée, et France Mongeau, qui a rendu un hommage posthume à Claude Beausoleil, en compagnie du professeur retraité Jean-Marc Desgent.

Les finissants en gestion hôtelière internationale ont fait leur stage à l’Hôtel de l’ITHQ, avec comme mandat de réinventer l’ensemble de son offre en vue de sa réouverture. Dans l’ordre habituel, on voit les étudiants Elizabeth Lévesque, Charlotte Lorenzi-Mercier, Sydney Forte, Édouard Vignola et Amelia Granger.

L’Œuvre du Manoir Ronald McDonald de Montréal présentera le jeudi 29 avril, à 19 h, le concert À l’uni-son pour nos enfants, au profit des familles d’enfants malades, organisé par l’interprète et musicien Bruno Delorme et diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l’organisme.