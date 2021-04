Loi 21: la FAE va faire appel

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) va porter en appel le jugement de la Cour supérieure sur la Loi sur la laïcité de l’État.

Le syndicat a indiqué vendredi que la pièce législative adoptée par le gouvernement Legault «brime» le droit au travail des enseignants.

La loi 21, rappelons-le, proscrit le port de signes religieux par les personnes en autorité au Québec, incluant les juges, les policiers et les enseignants.

«Bien que le Tribunal ait reconnu que les enseignantes et enseignants ont pu se sentir discriminés et stigmatisés par la manœuvre de dénombrement effectuée par le ministère de l’Éducation, et qu’il déclare que la Loi sur la laïcité de l’État soit inconstitutionnelle, il n’en demeure pas moins que les effets discriminatoires de cette loi restent les mêmes pour les profs que nous représentons. La FAE entend continuer de défendre le droit au travail», a indiqué Sylvain Mallette, président de la FAE, dans un communiqué.

Le juge Blanchard a maintenu la loi 21 en raison de la clause dérogatoire évoquée par Québec, mais il a permis aux commissions scolaires anglophones et aux élus de l’Assemblée nationale de s’y soustraire.

«En affirmant incontestablement que la loi sur la laïcité viole non seulement certains droits protégés par les chartes canadienne et québécoise, mais entraîne également de sérieuses conséquences pour certains de nos membres, la Cour vient appuyer la légitimité de la poursuite de nos actions», a indiqué M. Mallette.

Rappelons que le gouvernement Legault a indiqué mardi qu’il va porter en appel le jugement de la Cour supérieure, le premier ministre François Legault ayant parlé d’une décision «illogique» du juge Marc-André Blanchard.

«Je suis déçu du jugement. Je le trouve illogique. Actuellement, c'est comme si la laïcité puis les valeurs, ça s'appliquait de façon différente aux anglophones qu'aux francophones», a-t-il déclaré.