NFL : des assouplissements pour les joueurs vaccinés

La NFL a décidé d’assouplir son protocole concernant la COVID-19 pour les joueurs et les employés qui ont été vaccinés contre le virus.

C’est ce que le commissaire Roger Goodell a indiqué aux 32 équipes de son circuit vendredi, via un mémo qu’a obtenu le réseau NFL Network.

Concrètement, les personnes vaccinées devront se faire dépister une fois par semaine, à la place d’une fois par jour. Ils n’auront plus besoin de se faire tester après un voyage et n’auront plus besoin de se mettre en quarantaine s’ils ont eu un contact avec un individu infecté.

«La NFL et son Association des joueurs suivront très étroitement l'impact de ces assouplissements et nous étudierons la possibilité d'ajouter d'autres assouplissements au protocole au fur et à mesure que l'opération de vaccination aux installations des équipes progressera», a expliqué Goodell dans sa missive.

Présentement, 14 équipes ont tenu des séances de vaccination pour leurs joueurs et les membres de leur personnel, ainsi que les membres de leur famille. Onze autres formations feront de même dans les deux prochaines semaines.

La NFL n’impose pas la vaccination pour tous ses joueurs, mais met en place plusieurs incitatifs pour ceux qui choisiront de se faire vacciner.