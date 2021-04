Nouveau record de vaccination au Québec: 88 000 doses administrées jeudi

La campagne de vaccination au Québec s’accélère depuis que les 45 ans et plus peuvent se faire vacciner avec le vaccin d’AstraZeneca.

Jeudi, 88 000 doses ont été administrées dans les bras de Québécois, ce qui constitue un nouveau record, selon le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. La veille, la précédente marque se chiffrait à près de 86 000 doses­.

Sur Twitter, le ministre Dubé a indiqué vendredi que «50 % de l’objectif du 24 juin» de vacciner tous les Québécois qui le souhaitent est «atteint, avec 2,6 [millions] de premières doses administrées».

Une nouvelle journée record hier pour la vaccination :



✅88K doses administrées hier

✅50% de l’objectif du 24 juin atteint, avec 2,6 M de premières doses administrées



Nous avons ⬆️ la cadence dans les dernières journées. Le réseau est efficace et agile. Merci aux équipes! pic.twitter.com/NuG8OzyT8y — Christian Dubé (@cdube_sante) April 23, 2021

«Nous avons [augmenté] la cadence dans les dernières journées. Le réseau est efficace et agile. Merci aux équipes!» a-t-il ajouté.

Rappelons qu’en plus d’inoculer désormais les 45 ans et plus avec le vaccin d’AstraZeneca, le Québec a annoncé jeudi l’ouverture de la vaccination aux gens atteints de maladies chroniques.