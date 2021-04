PGA: deux duos se distancent

La paire norvégienne, composée de Viktor Hovland et Kris Ventura, a maintenu sa première place, mais c’est un duo d’Américains différent, qui comprend Cameron Champ et Tony Finau, qui l’accompagne au sommet du classement de la Classique Zurich à La Nouvelle-Orléans.

Les deux groupes présentaient un cumulatif de 131 (-13) au terme de la deuxième ronde, vendredi.

Lors de la deuxième journée d’activités, les équipes ont eu recours au format «à coups alternés», alors que le format «meilleure balle» avait été utilisé jeudi.

Parmi les deux groupes de co-meneurs, celui de Champ et Finau a été le meilleur lors de la deuxième journée, eux qui ont retranché quatre coups à la normale, en raison de quatre oiselets et un boguey. Pour leur part, les Norvégiens ont frappé l’objet blanc une fois de plus, calant aussi cinq oiselets, mais commettant un double-boguey.

Les deux paires détiennent une priorité de deux coups sur deux autres duos.

Du côté des Canadiens, Michael Gligic et David Hearn, respectivement accompagné par les Américains Vincent Whaley et Zack Sucher, ont chacun évité le couperet par un seul coup, eux qui présentent des cumulatifs de 138 (-6).

Pour leur part, Nick Taylor et Roger Sloan, respectivement en groupe avec l’Écossais Martin Laird et l’Australien Aaron Baddeley, ne seront pas des rondes de la fin de semaine.

Korda mène toujours, Henderson dans la course

L’Américaine Jessica Korda est toujours au sommet du classement de l’Omnium Hugel-Air Premia, à Los Angeles, mais elle a vu son avance fondre comme neige au soleil, vendredi, lors de la troisième ronde.

Celle qui a mené durant la majeure partie du tournoi tirait même de l’arrière par deux coups avec deux trous à jouer, mais elle a conclu sa ronde avec deux oiselets consécutifs, tandis que celle qui a temporairement occupé la première position, la Sud-Coréenne Jin Young Ko, a commis un boguey sur le 18e fanion.

Korda a réussi six oiselets, tout en commettant trois bogueys durant sa journée. En vertu d’un cumulatif de 197 (-16), elle entamera la dernière journée avec une priorité d’un seul coup sur Ko.

Cette dernière a calé un impressionnant total de neuf oiselets lors de la troisième ronde, mais elle a aussi joué un coup de plus que la normale à quatre occasions.

Pour sa part, la Canadienne Brooke M. Henderson entamera la ronde finale parmi les meneuses, elle qui accuse quatre coups de retard sur Korda. La représentante de l’unifolié, troisième au classement, a mal débuté son parcours, en commettant un double-boguey au sixième trou. Elle s’est toutefois reprise avec six oiselets par la suite.