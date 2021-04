Plus de doses d’AstraZeneca aux cliniques sans rendez-vous de Montréal

Victime de son succès, le vaccin AstraZeneca n’est plus disponible dans les cliniques sans rendez-vous de Montréal.

«Tous les établissements de Montréal ont écoulé toutes leurs doses de vaccin AstraZeneca au courant des deux derniers jours pour la vaccination sans rendez-vous», ont fait savoir les autorités de santé vendredi après-midi dans un communiqué.

À noter qu’avec les rendez-vous pris pour la semaine prochaine, ce sont plus de 20 000 doses du vaccin AstraZeneca qui auront été administrés dans la métropole.

Les personnes de 45 ans et plus qui souhaitaient se faire vacciner sans rendez-vous ne peuvent plus se déplacer directement dans les centres suivants :

- Palais des congrès (1001, place Jean-Paul Riopelle, Montréal, H2Z 1H5)

- Clinique de vaccination de Montréal-Nord (11201, blvd. Lacordaire, Montréal, H1G 4J7)

- Clinique de vaccination Christophe-Colomb (7355, av. Christophe-Colomb, Montréal, H2R 2S5)

- Clinique de vaccination de Saint-Laurent (821, av. Sainte Croix, Saint-Laurent, H4L 3X9)

- Aréna Bob Birnie (58, av. Maywood, Pointe-Claire, H9R 0A7)

- Centre civique Dollard-des-Ormeaux (12001, boul. De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux, H9B 2A7)

- Centre sportif Dollard-St-Laurent (707, 75e avenue, LaSalle, H8R 3Y2)

- Centre communautaire Gerry-Robertson (9665, boul. Gouin Ouest, Montréal, H8Y 1R4)

- Hôpital général de Montréal (1650, av. Cedar, Montréal, H3G 1A4)

- Aréna Bill-Durnan (4988, rue Vézina, Montréal, H3W 1C1)

- Atrium du Stade Olympique (4545, ave. Pierre-de-Coubertin, Montréal, H1V 0B2)

«Les personnes qui se sont inscrites en ligne pourront toujours se présenter à l'heure prévue de leur rendez-vous dans les prochains jours. Une dose leur est réservée», ont tenu à rappeler les différents CIUSSS de Montréal.