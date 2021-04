Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 24 avril:

«Le trône de fer»

La défense du Nord s’organise grâce à Jon Snow, même si Sansa émet des craintes. Dans son clan, Daenerys développe une stratégie visant à conquérir Westeros. Jon Snow est convoqué et accueilli à Peyredragon. Diffusion de trois épisodes pour lancer la septième saison.

Samedi, dès 15 h, addikTV.

«La vieille dame qui aimait trop les diamants»

C’est à 23 ans que Doris Payne a commencé à voler des bijoux. Si son enfance a été synonyme de racisme et de violence, sa vie d’adulte s’est déployée sous le thème de la criminalité. Ce documentaire trace le chemin des nombreux délits commis par l’Américaine.

Samedi, 18 h 30, Planète+.

«Maisons autosuffisantes»

Que peuvent bien vouloir de jeunes entrepreneurs et globe-trotteurs s’étant déjà assuré de mener leur vie en autonomie complète? Une mini-maison autosuffisante bâtie à la sueur de leurs fronts. Voici les Busby, prêts à donner forme à un grand projet, au Montana.

Samedi, 19 h, CASA.

«La lettre»

Les artistes Garou, Patrick Bruel, Louane, Patrick Fiori, Dadju, Carla Bruni, Hélène Ségara et Amandine Henry ont accepté de rendre hommage à des gens dits «ordinaires». Ces derniers doivent cette belle surprise à des proches qui ont rédigé des lettres qui ont touché les vedettes droit au coeur.

Samedi, 20 h, TV5.

«Cette année-là»

Retour en 1995 alors que le groupe québécois Noir Silence obtient un immense succès au Québec grâce à «On jase de toi», une chanson aujourd’hui revisitée par Jérôme 50. Marc Labrèche et ses collaborateurs accueillent aussi l’actrice-réalisatrice Sophie Lorain et le dramaturge Olivier Kemeid.

Samedi, 20 h, Télé-Québec.

«Quitte ou double»

Pour cet explosif film d’action, Mark Wahlberg et Denzel Washington doivent, à l’insu de l’autre, voler une importante somme d’argent que possède un criminel mexicain et la remettre à l’État. Or, voilà, les choses ne se déroulent pas comme prévu et les deux hommes ont tout intérêt à s’épauler.

Samedi, 21 h 12, TVA.

«Rock’n Roll»

Dans cette comédie française, Guillaume Canet voit son ego en prendre pour son rhume quand il apprend qu’il n’est plus source de désir chez les femmes. Il se donne donc pour mission de redorer son image. L’acteur, réalisateur et scénariste partage des scènes avec son amoureuse, Marion Cotillard.

Samedi, 22 h, ARTV.