Réseau autoroutier: des entraves à prévoir durant le week-end

Des entraves sont à prévoir sur le réseau autoroutier, notamment sur l’autoroute 15 en direction nord et le pont Honoré-Mercier que Mobilité Montréal recommande d’éviter durant le week-end.

L’A-15 en direction nord sera fermée complètement à la fin du pont Samuel-De Champlain, entre la sortie 58 et l’échangeur Turcot, et ce, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Cela entraînera des fermetures par défaut les entrées en provenance de L’Île-des-Sœurs, des boulevards Gaétan-Laberge et De La Vérendrye et de l’avenue Atwater.

Dans l’échangeur Turcot, les bretelles menant de l’A-15 en direction nord à l’autoroute 20 en direction ouest et la route 138 en direction est (centre-ville) connaîtront le même sort.

Le pont Honoré-Mercier sera également fermé durant la même période en direction de Kahnawake, alors que la circulation sera à contresens sur le pont en direction de Montréal (une voie par direction).

L’autoroute Bonaventure (A-10) sera elle aussi complètement fermée entre la sortie 4 et L’Île-des-Sœurs, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

À Pointe-Claire, on prévoit la fermeture de la voie de desserte de l’autoroute 40 en direction ouest à hauteur du boulevard Saint-Jean, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Au niveau de l’échangeur A-13 et A-40, la bretelle de l’autoroute 13 en direction sud à l’autoroute 40 en direction est sera fermée de vendredi 21 h à lundi 5 h.

D’autres fermetures sont à prévoir notamment au niveau de l’échangeur A-40 et A-640 et sur le boulevard Pie-IX en direction sud entre le boulevard industriel et la rue Jarry. Les fermetures seront en vigueur de vendredi 22 h à lundi 5 h.