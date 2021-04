Une épreuve qui dictera la suite du calendrier

Le coureur de demi-fond Charles Philibert-Thiboutot amorce, samedi, la dernière étape dans le processus qui doit le mener aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Philibert-Thiboutot prendra le départ samedi après-midi du 1500 m disputé dans le cadre du Drake Relays, qui se tient à Des Moines, en Iowa. Une place dans le Top 45 mondial ou le standard olympique de 3 min 35 s lui permettra de se qualifier pour ses deuxièmes Jeux après sa 16e place à ceux de Rio, en 2016.

« Il y a plusieurs incertitudes quant au calendrier des prochaines semaines, mais ma performance au Drake Relays va avoir une grande influence sur les invitations que je pourrais recevoir à participer à de futures épreuves, notamment en Californie, a-t-il expliqué. Ça ne sera pas un peloton hors du commun, mais les Américains misent sur une bonne profondeur et il s’agira d’un bon défi. Je peux rivaliser pour la victoire et je vise un podium. Il s’agit de l’une des rencontres les plus anciennes en Amérique du Nord. »

Précieux points

Philibert-Thiboutot ne pense pas être en mesure de réussir son standard olympique dès aujourd’hui, mais il mise plutôt sur son classement pour amasser de précieux points.

« Un chrono de 3 min 37 s ou 3 min 38 s et un podium confirmeraient ma forme et débloqueraient les invitations, a-t-il raconté. C’est le genre de chrono que je réussis habituellement en début de saison et je suis plus en forme qu’au cours des dernières années alors que les blessures m’ont ralenti. Par contre, en raison du vent et du fait que les Américains n’aiment pas se retrouver devant pour assurer un rythme rapide, les conditions ne sont pas idéales pour réussir le standard olympique. Il ne sera pas possible de réussir un coup de circuit. »

Philibert-Thiboutot aime ses chances à l’aube du début de la saison estivale.

« J’avais oublié les sensations d’établir un momentum d’entraînement, a indiqué le coureur de l’Université Laval. Au cours des dernières années, je courais après ma forme en raison des blessures. Cette année, après ma quarantaine à mon retour d’Europe où j’avais participé à quatre courses, je me suis dirigé vers la Colombie-Britannique en mars où j’ai pu faire du volume et beaucoup progresser. »

« J’ai eu d’excellents entraînements autant sur 1500 m que 5000 m, mais, pour le moment, j’aime mes chances de me qualifier pour les Jeux sur 1500 m. On pense que seulement deux Canadiens peuvent se retrouver dans le Top 45 mondial sur 1500 m, contrairement aux 5000 m où plusieurs athlètes batailleront pour les trois entrées disponibles aux Jeux. Malgré tout, je ne ferme pas de portes. »

Un objectif clair

Bien qu’il espère être invité à deux épreuves en Californie à la fin avril et au début mai, le protégé de Félix-Antoine Lapointe se retrouve dans l’inconnu pour la suite de son calendrier, mais l’objectif est clair.

« Le calendrier est encore très incertain, mais mon but est d’être dans le Top 45 mondial après mes trois premiers 1500 m de la saison. Je suis confiant parce que je suis plus en forme que cet hiver. »

Pour établir le classement mondial, les cinq meilleures performances seront retenues. Trois d’entre elles doivent avoir été réalisées à l’extérieur, et les deux autres, à l’intérieur.