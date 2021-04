COVID-19: baisse des cas en Ontario et rebond au Québec

Le nombre de nouveaux cas a légèrement diminué en Ontario où près de 4100 cas de COVID-19 ont tout de même été recensés, samedi.

• À lire aussi - COVID-19: le Québec compte 1106 nouveaux cas et 13 décès

Ainsi, 4094 malades supplémentaires ont contracté le virus et 24 personnes de plus sont décédées, selon les plus récents chiffres.

La veille, la province la plus peuplée au pays avait rapporté 4505 malades et 34 décès supplémentaires.

Les hospitalisations ont également diminué en Ontario: 2277 patients (-10) sont pris en charge en centre hospitalier, dont 833 aux soins intensifs (+15) et 600 sous respirateurs (+7).

C’est Toronto qui engendre le plus de contaminations en Ontario. Samedi on y a comptabilisé 1191 nouvelles infections, devant les régions de Peel (+1014 cas), de York (+406 cas), Niagara (+226) et de Durham (+199 cas).

Hausse des cas au Québec

Au Québec, 1106 nouveaux cas de plus ont été signalés samedi, ainsi que 13 décès, portant le bilan cumulatif à 343 794 personnes infectées et 10 869 pertes de vie.

Les hospitalisations ont toutefois diminué (662, -22) mais le nombre de lits occupés aux soins intensifs a grimpé (181, +9). Quelque 82 080 personnes ont été vaccinées vendredi pour un total global de 2 763 535.

Sur Twitter, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a indiqué que 60 % des nouveaux cas concernent des personnes âgées de moins de 40 ans. «On le sait, les jeunes adultes sont malades plus longtemps et attendent plus avant de se présenter à l’hôpital. Personne n’est à l’abri du virus et de ses variants. Il faut éviter d’engorger nos hôpitaux. Protégez-vous !», a-t-il souligné.

La Capitale-Nationale a comptabilisé moins de nouveaux cas samedi que la veille (139 nouveaux cas). Les infections ont également reculé dans Chaudière-Appalaches (146 nouveaux cas), mais ont augmenté dans l’Outaouais (96 nouveaux cas, contre 54 la veille). La contamination mesurée à Montréal a aussi augmenté, passant de 258 à 291 cas.

La Nouvelle-Écosse a connu une autre grosse journée, vendredi, en matière d’infections, en en annonçant 44, soit plus que le Nouveau-Brunswick (16 cas), Terre-Neuve-et-Labrador (1 cas).

Dans l’Ouest canadien, la Saskatchewan (245 cas et 1 décès), le Manitoba (181 cas et 2 décès) ont mis à jour leur bilan COVID.

Le Nunavut a pour sa part signalé neuf cas.

En fin de matinée samedi, le Canada comptait un total cumulatif de 1 169 787 cas (+7899) et de 23 916 décès (+42 cas).

La situation au Canada:

Ontario: 441 404 (7887 décès)

Québec: 343 794 cas (10 869 décès)

Alberta: 178 777 cas (2059 décès)

Colombie-Britannique: 123 758 cas (1554 décès)

Saskatchewan: 39 392 cas (471 décès)

Manitoba: 37 069 cas (964 décès)

Nouvelle-Écosse: 1938 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1839 cas (34 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1053 cas (6 décès)

Nunavut: 441 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 175 cas

Yukon: 80 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 54 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 169 787 cas (23 916 décès)

