Des Oscars en quête de glamour

Un vrai tapis rouge, des vedettes sans masque, des gagnants qui vont cueillir leur prix en personne... Alors que la vaccination progresse à vitesse grand V aux États-Unis, les organisateurs des Oscars tentent le pari de présenter une cérémonie qui renoue autant que possible avec le glamour des remises de prix prépandémie.

• À lire aussi: Oscars 2021: nos choix et prédictions

• À lire aussi: Petit guide de la soirée des Oscars

Oubliez les galas dans lesquels les gagnants sont contraints de faire leur discours de remerciements en direct de leur salon ou de leur salle à manger. Si l’on se fie à ses organisateurs, la 93e cérémonie des Oscars n’aura rien à voir avec les remises de prix en mode Zoom, que l’on a souvent vu dans la dernière année.

D’abord, il y aura bel et bien un tapis rouge. Celui-ci sera certainement moins grouillant et électrique que d’habitude avec un nombre limité de vedettes qui devront défiler en petits groupes et en respectant la distanciation physique. Mais cela apportera tout de même une touche de glamour qui manquait cruellement aux récentes remises de prix de cinéma.

« Ça va tellement briller que vous pourriez avoir besoin de lunettes de soleil pour regarder la cérémonie ! » ont d’ailleurs promis les organisateurs de la grand-messe du cinéma dans un communiqué publié il y a quelques jours.

Des stars sans masque

Photo d'archives, WENN

Sans animateur pour une troisième année d’affilée, cette 93e cérémonie des Oscars pourra s’appuyer sur une belle brochette de présentateurs de renom. On sait déjà que Harrison Ford, Reese Witherspoon, Halle Berry, Brad Pitt et Zendaya joueront des rôles importants dans la présentation du gala. Plusieurs gagnants de l’an passé, dont Joaquin Phoenix, Renée Zellweger et Laura Dern, ont aussi confirmé leur présence en chair et en os.

Photo d'archives, AFP

Pour que la distanciation physique soit respectée entre les stars, une partie du spectacle sera présentée dans la gare ferroviaire Union Station, à Los Angeles. Pas plus de 170 invités seront admis dans cet endroit mythique, qui a déjà servi de décor pour de nombreux films, dont Blade Runner et L’Ascension du Chevalier Noir. Le cinéaste Steven Soderbergh (Contagion), qui produit le gala cette année, a récemment révélé que les invités ne sont pas obligés de porter le masque devant la caméra pendant la cérémonie.

Photo d'archives, AFP

Le Dolby Theater, la salle d’Hollywood qui accueille habituellement la cérémonie, a été réquisitionné pour l’enregistrement des numéros musicaux de la soirée. Les finalistes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à Los Angeles pourront quant à eux assister à la cérémonie dans des salles à Londres et à Paris.

Compétition relevée

Les cinémas du monde entier ayant été fermés pendant plusieurs mois en raison de la pandémie, plusieurs films américains attendus en 2020 n’ont toujours pas pris l’affiche. Dans ce contexte particulier, on aurait pu s’attendre à une compétition moins relevée que d’habitude. Or, c’est tout le contraire qui s’est produit.

Photo d'archives, AFP

En effet, la popularité grandissante des plates-formes de visionnement en ligne (les Netflix, Amazon et autres) a permis à plusieurs œuvres de qualité de s’illustrer pendant cette année de pandémie. C’est le cas notamment de Nomadland, le magistral nouveau film de la réalisatrice Chloé Zhao (Le cowboy), qui a de fortes chances de remporter les grands honneurs.

Photo d'archives, AFP

Zhao et sa collègue Emerald Fennell (Une jeune femme pleine de promesses) peuvent d’ailleurs se targuer de marquer l’histoire des Oscars cette année. C’est en effet la première fois que deux femmes figurent parmi les cinq finalistes pour le prix de la meilleure réalisation, une catégorie qui a toujours été outrageusement dominée par des hommes.

Après avoir été souvent critiquée dans le passé pour son absence de diversité, l’Académie des Oscars a aussi fait la part belle aux acteurs non blancs cette année parce que neuf des vingt finalistes des prix d’interprétation sont des acteurs et actrices issus de la diversité. Un vent de renouveau soufflera donc sur les Oscars ce dimanche.

Photo d'archives, AFP

► La 93e soirée des Oscars est présentée dimanche soir à 20 h sur les ondes de ABC et de CTV.