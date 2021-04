Duo orange

Sitôt arrivé, sitôt disparu. Le vin orange est hyper populaire, mais rarement disponible. En voici deux qui devraient tenir sur les tablettes au moins une semaine. Santé!

Le vin orange est plus populaire que jamais. Même mes tantes – qui n’ont rien de chasseuses de tendances – m'en parlent. En dix ans, ce-vin-blanc-vinifié-comme-un-rouge est passé de tendance ultra-nichée à produit presque grand public. Sa popularité est telle qu’il disparaît souvent des inventaires de la SAQ avant même d’avoir touché les tablettes.

Pour la petite définition, on qualifie de « orange » un vin issu de raisins blancs, dont on a laissé les peaux à macérer pendant une durée variable au contact du moût, afin d’en extraire les composants phénoliques. Comme pour un vin rouge, à peu de choses près. Selon la variété de raisins utilisée et le temps de macération, on obtiendra un vin de couleur jaune plus ou moins foncé (d’où son nom) et doté d’une texture presque tannique – ou phénolique, si vous préférez.

Curieux, en voici deux beaux exemples fraîchement arrivés à la SAQ et disponibles en bonne quantité. Santé!

Adi Badenhorst, Swartland 2020, Riviera Secateurs, Afrique du Sud

23 $ - Code SAQ : 13995027 – 13,5 % - <1,2 g/L

Je ne suis pas une inconditionnelle de vin orange, mais quand il est réussi, je m’en régale. Et celui d’Adi Badenhorst est délicieux. Il faut dire que ce vigneron sud-africain connaît un parcours sans faute et qu’il excelle dans l’art de produire des vins de caractère, qui offrent un rapport qualité-prix-authenticité sans égal. Cette cuvée est le fruit d’un assemblage de chenin blanc et de sémillon, soumis à une macération pelliculaire de trois semaines, puis élevés sur lies pendant 10 mois dans des fûts neutres et mis en bouteille sans filtration. Bien parfumé, distinctif, avec la charge tannique habituelle et un très bel équilibre d’ensemble. Surveillez de près son arrivée en succursales cette semaine.

★★★★ 1⁄2 – $$

Altolandon, Manchuela 2019, Enrosado, Espagne

16,95 $ - Code SAQ : 14154131 – 12,3 % - 1,7 g/L – Biologique

Un vin orange élevé en amphore, composé de grenache gris cultivé en bio à plus de 1000 mètres d’altitude, dans l’appellation Manchuela, au nord de la vaste région de Castilla-La Manche. Un peu moins expressif que le précédent, mais bien tourné et somme toute fidèle à la définition d’un bon vin orange, avec une certaine tannicité et des saveurs discrètes de pomme blette et d’épices douces.

★★★ 1⁄2 – $